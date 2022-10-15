網民笑張寶兒幫設計造型搞到少女變大媽　炎明熹力撐：覺得好華麗

聲夢小花炎明熹（Gigi）和姚焯菲（Chantel）昨日（14/10）為《思家大戰》錄影，炎明熹（Gigi）接受《香港01》訪問時表示心情緊張，她說：「現場有種魔力會令你緊張。我有陣時反應會好快，有時反應會遲咗幾個世紀。」她透露，綵排因為不知道答案，所以連按鈕都沒有拍下去，非常搞笑。



After Class 炎明熹（Gigi）、詹天文（Windy）、鍾柔美（Yumi）和姚焯菲（Chantel）為《思家大戰》錄影。（葉志明攝）

近期有不少聲音指，張寶兒為她們設計的造型太老氣，更批評「令炎明熹老了10年」。不過炎明熹本人卻十分撐「寶兒姐姐」。她說：「造型師幫我整，每一次都唔同，有一次就係寶兒姐姐幫我整。我覺得每一個藝人都要嘗試唔同嘅嘢，所以就算唔同嘅衫都可以着出一番風味，所以每個人嘅觀點與角度都唔同。我覺得好華麗。我會因應唔同衫做出唔同反應，例如着得可愛，雖然我唔可以好可愛，但係會因應件衫，但係如果着得成熟，就要chok少少。」

其實炎明熹的意思，大概是每個藝人都要擁有駕馭不同衣着的能力，每論是少女還是成熟也好，對她來說也毫無難度。

炎明熹（Gigi）聽到自己被網民笑指造型似大媽時，即時碌大對眼。（葉志明攝）

姚焯菲專注學業。（葉志明攝）

姚焯菲接受《香港01》訪問時表示自己是第一次見李思捷，她直言李思捷風趣幽默，而且十分健談。她透露，自己最近較多時間放在學習之上。她談及大學的心水科目時，她就說：「我想讀business，但係都想讀fashion design，我都未決定好，所以中學都會讀啲科目圍繞呢兩科。我覺得兩樣嘢可以夾埋，如果要做生意business都幫到我，我覺得呢啲都係人需要嘅知識嚟。」為了跟爸爸學做生意？她回答：「我又唔知係咪要跟佢，可能係遺傳。」她也透露，After Class即將會推出新歌，樂迷可以稍為期待一段日子。