AK江𤒹生迎30歲牛一　為演唱會傷者許生日願望：阿Mo早日康復

男團MIRROR休團期結束，開始投入工作，上週六（9日）公司突然在社交平台公布今日推出團歌《We All Are》，並於中午發布MV，令一眾的鏡粉都相當期待這個突如其來的消息。當時成員江爗生（AK）就在社交平台上載新歌宣傳照，表示：「有些事情不能釋懷，只能學習與它共存。保持信念做好自己崗位，事情一定會慢慢好起來！」今日（15/10）AK再次發文表示明天（16/10）將要迎接30歲生日，因此分享對本年度的感受：「準備迎接29+1，2022本應是特別和期待的一年，可惜現在只想洗掉這一年，願一切事情從未發生。」看來紅館演唱會事件為他帶來不可磨滅的陰影。

MIRROR新歌《We All Are》 (ig@mirror.weare)

在紅館演唱會受傷的舞者李啟言（阿Mo）同樣是10月生日，早前更有人為他買下巴士廣告燈箱慶祝生日，不過有網民表示到燈箱打卡時會收到惡意圖片，而AK亦為這事件表態度：「最近看見有不同聲音，更有人在Mo的生日應援做出惡意行為，不管你們的動機如何，其實咁樣係會加深受害者的傷害，旁人未必明白，經歷呢件事嘅人精神創傷會有幾大，希望大家多一點包容和同理心，用正能量去面對和看待呢件事。」最後，AK表示30歲的生日願望只有一個，希望可以把大眾的祝福轉化成能量，為當時在演出受傷的傷者許願：「幾位朋友Mo、Fung（張梓峯）、Zisac（羅德智）早日康復」。

MIRROR重返樂壇出新歌《WE ALL ARE》 十二子MV望天空粉絲淚崩