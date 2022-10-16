關之琳獨居1.5億豪宅　投資有道傳身價過5億　親回不復出拍戲原因

香港女星關之琳有「香江第一美人」的稱號，演出多部經典電影，代表作《黃飛鴻》、《婚姻勿語》、《東方不敗》等皆令影迷印象深刻。現年60歲的她女神風采不減，宣布息影後消失螢光幕許久，近日將拿出1億港幣（約台幣4億元）的珠寶來拍賣，部分做為公益，再掀話題，也回應是否復出拍戲。



綜合港媒報導，關之琳迎接60歲生日，決定51件珍藏珠寶拿出來拍賣，部分收益捐出慈善用途，也當作生日紀念。當媒體問起是否回歸螢光幕前拍戲，她坦言：「不會啦！怎麼會呢？沒人找我，不好啦！我記不起台詞，拖累到別人就不好啦！」她表示自己現在會去戲院看電影，也會看港片支持，言下之意無意復出。

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關之琳在90年代香港影壇最為活躍，2010年宣布息影，並轉投公益活動居多。而她投資有道，自2005年開始投資房地產和珠寶，外傳身價高過5億港幣（約台幣20億元），曾在節目《天天開運王》公開自己獨居的住所，市價1.5億港幣（約台幣6.2億元）的豪宅罕見曝光，外界好奇女神擁有多少珠寶收藏，她微笑婉拒透露，「不說這個呢，為了我的生命安全，開個玩笑而已！」巧妙以幽默回應。

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