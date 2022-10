王君馨(G. Racie)自離開無綫後,便將工作重心轉移內地,一直為事業打拼的她已有一段長時間沒有見過身在美國的家人。今日(15/10),君馨在IG貼出多張照片興奮高呼回到紐約:「Soooo good to be back in NYC after 3 years! Good food, good company, andddd good weather! Bagels, Krn BBQ, pizza and just chilling out is the best! (三年後回到紐約感覺真好,有好吃的食物、好夥伴,還有好天氣!貝果、烤肉、薄餅,放鬆下來是最棒的)」。



王君馨自離開無綫後,便將工作重心轉移內地。(IG圖片)

相中,君馨以一身便服素顏示人,她興奮地拖着小狗散步,又四出尋找美食,從她臉上流露的笑容已感受到當中的興奮。但有網民指君馨的樣子很疲累,尤其是一對黑眼圈更加是非常嚴重,紛紛叫她要注意休息,不要讓自己太勞累,並希望她可以在今趟旅程叉足電再拼搏。

點擊睇君馨美國之行及其他照片:

+ 2