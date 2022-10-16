方力申指「瀅姐」大牌唔肯對戲　陳瀅連真人都黑化係有原因

藝人方力申（小方）與陳瀅最近一直有傳緋聞，而無綫（TVB）熱播的新劇《美麗戰場》裡亦飾演一對情侶，所以劇集未播出已經話題性十足。早前劇集宣傳時陳瀅卻飛到巴黎出席時裝騷缺席一系列的宣傳活動，被小方暗串：「早知我都飛去美國或日本！」但其實小方指因為他們二人太熟悉，所以「互串」也沒有問題。

陳瀅、方力申、蔣家旻。（資料圖片）

小方日前透露自己因為與女主角陳瀅太熟，所以二人相處十分直接，怎至與陳瀅拍攝親吻場面都毫無尷尬。因為二人早前有傳緋聞，在劇中又被安排成為一對，所以都知道觀眾會期待二人在劇中的發展，為劇集帶起不少話題。

小方又再表示在拍攝時連導演葉念琛都會稱陳瀅為「瀅姐」，小方笑指瀅姐拒絕自己，其實是在拍攝前與瀅姐對戲，但小方覺得需要再排多一次，所以向瀅姐說多排一次。而瀅姐就向小方說你還想再對？我需要補妝！我不會改對白的，你找其他同事對吧，令小方立即覺得「果然是瀅姐」這種感覺。而瀅姐則大呼冤枉，立即回敬小方說怎麼可以不跟「方爺」排戲，只是當日自己進入了「黑化」Mode，所以才與小方說笑的叫他找其他同事排戲。

小方日前透露自己因為與女主角陳瀅太熟 (資料圖片)

對於二人的緋聞，小方表示因為二人太熟及現階段大家都沒有意思，小方強調二人是很好的朋友，並把緋聞當是工作的一部分。更轄達的表示被傅緋聞沒什麼，反正二人都沒有另一半，只要不是被傳得太糟糕就可以。