蔣怡想與家人去德國旅行　最愛食當地風味菜式：食物非常多樣化

蔣怡（Coco）向來擅長中西創意料理，喜歡到訪不同歐洲國家的她過往曾觀摩過不同地道名廚的烹飪手藝，昨日（17日）她出席啤酒節活動時憶述，自己在英國就讀藍帶廚藝課程時，經常把握空閒時間到鄰近的德國品嚐地道風味菜式：「啤酒的種類繁多，釀製方式亦各有不同，能配搭的食物亦非常多樣化。除了德國地道美饌之外，亦非常適合各類型的亞洲菜式。」



蔣怡昨日（17日）她出席啤酒節活動。

蔣怡雖然平日忙於照顧兩個小朋友，但在活動中亦非常投入玩攤位遊戲：「無論是大人或小朋友，適當的玩樂是十分重要的，所以玩遊戲的時候我也會特別投入，盡情享受當刻的快樂。今次活動的遊戲老少咸宜，我必定會帶同老公和小朋友再次到訪，一同感受現場的派對氣氛，彷如去了一趟德國旅行！」

蔣怡在活動中亦非常投入玩攤位遊戲。

男團BF3更在現場表演原創歌曲《Love on the moon》及多首大熱流行曲，將現場氣氛推至最高！BF3 由三位充滿夢想和熱血的本地男生 Zero、Billy及Alvin組成，他們早前參加了由星級歌唱導師Jeffrey Choi所舉辦的徒弟選拔賽，由四百多名參賽者中脫穎而出。經過三年在Jeffrey和Ah Dee湯駿業的指導及培訓下蛻變成長，現時在Jeffery的帶領下勇闖樂壇，熱血追夢同時展現多元魅力。

男團BF3都有出席。

隊長Zero表示：「啤酒節與我們平時表演的場合與別不同，今次現場氣氛反應非常熱烈，讓我們更加投入表演，希望為觀眾帶來一場難忘的啤酒節體驗。未來我們將會繼續珍惜每個演出機會，希望更多人能夠認識我們，以我們的一腔熱血和歌聲感染大家，放下顧慮，勇於嘗試，逆流而上！」