施匡翹介紹出神入化印度素菜：好想去印度朝聖

素食者施匡翹(Zaina)為個人Youtube channel拍攝新一輯素食專題，今次到印度餐廳介紹印度素食，她十分欣賞餐廳充滿民族色彩的設計，她表示印度是全球素食最多的國家，印度素菜種類凡多，令她完全超乎想像，她笑言一直印象中，印度食物只得印度咖哩，但深入了解後，才知道印度素菜種類凡多，全用天然食物，包括：新鮮蔬果、豆類、芝士等，再配合新鮮材料及香料烹飪，完全不用加工食物，種類的多元化已到達出神入化階段，她特別推介印度其中一款地道素菜以粟米及薯仔做成的原脆餅，健康又香脆。

施匡翹介紹印度素食。

Zaina表示從未去過印度，但對印度文化很有興趣，她一直好想知道點解印度是全球素食人口最多國家，加上她最鍾意兼對她有很大影響的一部印度電影《作死不離3兄弟》，所以令她很有興趣去了解這個國家。

Zaina好希望有機會到印度工作，順道朝聖印度素菜，但點解要工作才可以去印度呢？她解釋與家人有關：「最近我好想好想去旅行，可能因為以前去過旅行地方不多，日本及外國我都未去過，加上疫情關係，所以而家默默地安排一個同屋企人的家庭旅行。而印度可能未必好適合一家人去，但如果有工作機會，我絕對希望去朝聖當地素食，親身去到這個國家，比起上網搜尋到資料或者睇書，一定會有更加多了解。」

Zaina表示從未去過印度，但對印度文化很有興趣。