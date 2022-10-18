她和她的戀愛小動作︱栢天男獲吳家忻主動搭遮：我現實都試過！

由陳毅燊（ANSONBEAN）、吳家忻（Kayan9896）、林千渟及岑珈其主演的Viu Original首部本地原創劇《#她和她的戀愛小動作》正於「黃Viu」熱播，城中男神栢天男更有份客串「做番自己」飾演「超級靚仔」，並於日前的一集出場，劇情講述他在雨中遇到家忻，對方為他遞上雨傘，二人更舉遮雨中漫步，非常浪漫。

栢天男與吳家忻雨中漫步，勁浪漫。

對於在劇中被稱「超級靚仔」，栢天男笑言沒有壓力：「可能角色係日本人嚟，所以有四個字，自己好容易投入角色，因為我成日都畀人誤會係日本人；其實今次拍劇都好輕鬆，仲可以聯想以前浪漫嘅時光，帶畀觀眾唔同感覺。」

Hayley（吳家忻飾）主動為栢天男抹走雨水。

問到栢天男今次拍攝勾起甚麼浪漫回憶？他自爆試過有陌生女子在雨中向他遞遮：「除咗拍廣告有類似落雨冇帶遮，有女仔遞遮遮我之外，現實生活都發生過類似情況，男仔唔帶遮好平常，有次落雨，我冇遮企喺十字路口等過馬路，有個女仔主動過嚟遮我，非常感動，大家唔好誤會，最後我冇攞對方電話。（靚仔先有咁待遇？）唔係嘅，香港人好Nice。」

俗語有云，女追男隔層沙，問到栢天男可會接受主動出擊追求他的女仔？栢天男認為OK，他謂：「香港女仔比澳洲女仔積極，但總不能所有嘢都畀晒個女仔主動，男仔都要騷翻啲風度。」說到自己的「理想型」，栢天男笑言最喜歡是能夠「溝通到、啱Channel」的女生。