劉嘉玲遇上CHANEL珠寶變小粉絲：90年後回望她的設計仍然驚艷

一向眼光獨到的劉嘉玲是珠寶飾品資深收藏愛好者，她亦擁有不少珍稀的典藏。被問到收藏心得，她表示不同的階段，喜好都有所不同，帶故事性的、設計感或者工藝精緻優雅的珠寶都喜歡，當然要視乎場合衣著而轉換配搭方式。

劉嘉玲出席《1932》頂級珠寶系列展覽。

早前，劉嘉玲出席《1932》頂級珠寶系列展覽，當到達會場，她隨即對眼前所見的裝置大為讚嘆，還急不及待詢問品牌人員細節。藉着《1932》頂級珠寶系列的獨特美態，讓嘉玲展開了一趟超越空間與時間的旅程。

站在入口處，是一張由 Gabrielle Chanel 於 1932 年所設計的《Bijoux de Diamants》鑽石珠寶系列展覽巨型邀請卡，以黑白印刷搭配無襯線體字型製作而成。嘉玲表示期待，自己有幸收到品牌是次邀請，瞬間回到90年前，仿如接過一張由Gabrielle Chanel親自發出的邀請函，穿越到她位於巴黎的私人豪宅門前。步入大廳內，嘉玲的眼眸展露出滿滿的好奇心，不停環顧四週，並不停讚嘆，當她知道牆上投影著的蠟像模特兒，正是當年由Chanel 女士親自化妝與造型，看上去就像真人般栩栩如生，更加細味到Chanel女士的細膩，令她可以即時想像到佩戴著首飾時的完整面貌，有別於其他只放在展示櫃內，冷冰冰的展示方式，讓她更懂品牌一直至臻完美的唯美態度。

嘉玲一邊欣賞各款珠寶獨特的設計，一邊感受場內神秘浪漫的氛圍。

在場內漫步的劉嘉玲，一邊欣賞各款珠寶獨特的設計，一邊感受場內神秘浪漫的氛圍，並宛如化作小粉絲般道出：「欣賞過 Gabrielle Chanel的設計，就知道她絶對是一位滿有想法、極具前瞻性的藝術家；90年後的今天回望她的設計，仍然令人驚艷，令我深深佩服她當時身為女性而能夠打破傳統框框的精神！」在飽覽各款璀璨奪目的珠寶首飾後，嘉玲更稱想立刻和丈夫及朋友分享這次獨特的體驗！