魏浚笙Jeffrey拍廣告奉旨狂食　大解放唔怕肥：食咗一星期quota

魏浚笙(Jeffrey)逾來逾受歡迎，日忙夜忙隨時連食飯都冇時間，日前他抽空到銅鑼灣時代廣場美食樓層拍攝宣傳短片，並率先試玩全新的「Good Food Good Times」Eat • Play • Earn AiR Metaverse遊戲，更先後到訪了四間不同食肆，點了各款各樣不同的美食，由早吃到晚。相比平日為了工作要節制飲食，Jeffrey坦言今次大解放，極為享受拍攝過程：「我熱愛美食，但又要保持身型，很多時都不敢吃太多。但是次的拍攝可說是奉旨盡情享受各國佳餚，從日式燒肉到精緻粵菜，甚至甜品，應有盡有。拍攝過程令我相當興奮，完全是一天吃進了一星期的quota，事前我更為了這個拍攝特意戒口兼加倍努力運動了兩星期，但也絕對值得！」

魏浚笙(Jeffrey)真係好靚仔。

宣傳片中更大玩創新CG元素，效果相當搶鏡，Jeffrey看到成品後都大讚：「我自己閒時也喜歡打機減壓，但都比較弱，通常一出場就輸，但今次有機會化身遊戲世界中的主角，感覺很威很神奇！」

而屆時在商場門口亦將鋪天蓋地地展示Jeffrey為活動所拍攝的宣傳照，除了商場入口的兩條巨型圓柱外，電梯大堂亦設有極為矚目的巨型Jeffrey打卡牆，讓你無論身處商場內的任何角落，甚至在升降機門前和升降機內，亦可以捕捉到Jeffrey的身影。一眾「咖啡豆」除了可與偶像盡情打卡外，更可在Jeffrey的陪伴下進入這趟Eat • Play • Earn的旅程，盡情享受這次「邊食、邊玩、邊打卡、邊贏取豐富美食獎賞」的互動美食體驗！

Jeffrey可以奉旨不停食。