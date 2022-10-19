林作靚女下線Jasmine仍未擺脫前夫騷擾　曬額頭受傷照：我不忍了

「抽水王」林作「保險軍團」下線美女如雲，除了20歲的Bronte外，最出眾的一位必數是32歲頭馬Jasmine Tang。Jasmine今年3月曾自爆感情經歷坎坷，不但被至親出賣，一齊7年的人一晚之間消失，更幾乎被偷了所有錢，及被嚴重家暴。Jasmine現已開展了第二段婚姻，惟現任老公並不支持她從事保險行業，她仍自我鼓勵道：「But time will tell，大家一起見證吧！」

雖然已離開第一段婚姻，但原來Jasmine仍未擺脫前夫陰霾。日前Jasmine於Instagram重提家暴一事，她曬出受傷照，額頭左面有紅腫，她發文表示：「我真的不能相信，一個無數次對女人拳打腳踢的人；把我頭不停撞埋牆撞到頭爆的人；可以獲得世間信任，天是不是無眼。但其實我手裡錄音跟被打得照片多的是，一直不報警是不想對你有所傷害，但原來都是沒用的！我不再忍了，證據會說話。」

Jasmine日前曬出額頭紅腫照。（IG@jasmineeeeet）

Jasmine接受《香港01》訪問表示，曾因為想「留情面」給前夫而為他隱瞞家暴一事，但前夫不斷欺騙身邊朋友，故決定不再啞忍，「我決定講出黎。」並希望藉此解釋為何離婚。Jasmine透露前夫不但打她全身，更「爆我夾萬、偷哂我既（嘅）野（嘢）去當。」隨後Jasmine再曬出收到多通沒有來電顯示電話的照片，並貼出無奈表情。

Jasmine收到多通無來電顯示電話騷擾。（IG@jasmineeeeet）

公開控訴完前夫後，日前踏入32歲的Jasmine昨日（19日）貼出與林作和其他同事在四季酒店慶生的照片，她手持蛋糕和蠟燭笑得開心，似乎已回復心情。《香港01》詢問林作是否有關心下屬，林作僅表示是「舊料翻炒」，便未有多作回應。

Jasmine日前與同事慶祝32歲生日，笑得燦爛似乎已回復心情。（IG@jasmineeeeet）

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