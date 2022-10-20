離鄉別井的故事｜80後男移英搞網上亞洲超市　電費加5倍勁大壓力

近年大家一直在探討移民這個話題， 疫情至今有不少人都移居到外地，當中背後有各種不同的原因讓大家離開自己的出生地，由簡淑兒（Jessica）主持的HOY TV節目《離鄉別井的故事》遠赴英國探討當地港人移民前後的情況，了解他們面臨的機遇與困境。最新一集，簡淑兒就深入這間倫敦最大規模網上亞洲超市的基地，了解這位願意為員工煮飯的「非一般暖男」Magic成功的關鍵因素。

Magic非常貼地！（影片截圖）

時下不少年青人也會透過Working Holiday計劃去體驗一下外國生活，而今集主角80後的Magic就因為當年在英國工作假期時的美好體驗，而讓他決定再次回到這個地方，開設自己的事業成為移英港人必知的亞洲超市「華南行」老闆，當時他帶著僅儲了幾個月的兼職薪金，獨自在英國創業，引入香港製造的產品到英國建立一間網上亞洲食品超市。雖然生意規模越來越大，但他卻沒有忘記當初移民的辛酸，反而希望借助自己的資源去幫助初來英國的朋友走過來。

點撃下圖睇Magic千呎大屋：

+ 3

節目中，Magic除了公開了50多萬英磅的千呎屋，貴為老闆的他仍穿著公司制服和工作褲，完全沒有任何架子，非常貼地！看似成功的背後，Magic同樣面對不少困難：「由我決定要租呢度（貨倉）去到真係要搬入去用咗9個月，大部分時間係處理租務上的法律，寫咗好多好奇怪嘅嘢，例如每7日要拖一次地，原來唔拖我可能要罰錢……好多嘢要律師要處理。（實體鋪開支都好大？）好大，比我想像中大好多，因為英國嘅電費加咗好多，5倍左右，脫歐令大部分裝修工人返咗去歐洲搵食，令工人嚴重短缺，貴咗幾倍，唯有迎難而上。」