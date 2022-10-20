美麗戰場｜蔣家旻遭篤波驗證真假 陳曉華黑絲長腿惹陳瀅性騷擾

《美麗戰場》播出以來討論度都好高，四位主演陳瀅、蔣家旻、陳曉華同劉佩玥就現場youtube 頻道回覆網友的惡評。四位女孩坐埋一齊即雞啄唔斷，嘈個不停但又好愉快！



今次工作人員特意找來一些惡評讓四人回覆，她們亦毫不為避回應所有問題，其中有位網友就問蔣家旻：「睇預告有個shot蔣家旻大到就跌出來，真波定鬼影球？」其餘三位即笑到癲咗，得蔣家旻呆呆地問：「咩喺鬼影球？」陳瀅仲篤咗一嘢幫大家驗證「喺真嘅！」相當好笑。除了蔣家旻造型性感，陳曉華在戲中穿上空姐服又着黑絲露長腿，性感到連陳瀅都忍不住「性騷擾」對方，陳曉華透露有一次陳瑩偷偷地行埋去打開自己的領口偷望，看來曉華魅力大到連女仔都成功吸引到。

好身材。 (熒幕截圖)

今次《美麗戰場》陳瀅貴為女主角就緊喺好多戲份，只不過由開播到現在都被網民圍插演技差！仲有人專登cap圖收集她淨係識瞪大眼的演技。工作人員仲好識做攞返張圖出嚟，四位見到即刻大笑，仲一齊登大隻眼擘大個口扮陳瀅，不過陳瑩都有解釋點解會咁樣演：「就係因為佢由好天真咩都唔識嘅女仔，突然間發生啲咁震撼嘅事，之後應該唔會集集都有呢個表情。」另外，有網民覺得陳瀅未夠班憑呢度劇爭視后，她就激動澄清指：「我唔係一個想爭視后嘅人，我亦都唔鍾意有太多比較，大家可以冷靜啲！」

大家可以冷靜啲！ (熒幕截圖)

工作人員就好公平嘅，收集惡評又點會得陳瑩一個呢！其中陳曉華就被網民話佢：「雖然靚女但條頸好長。」曉華即刻摸下自己條頸表示認同：「我條頸真係好長，最近仲有啲頸痛。」劉佩玥即刻開口圓場指：「佢上鏡睇落會長啲，但真人睇落唔覺。」可惜連當事人都深深同意自己頸長，好姊妹想幫手兜到兜唔到啊！曉華 說：「我個頭同條頸係成一直線。」先會令人有個錯覺條頸好長。劉佩玥仲講笑叫曉華將條頸練粗啲咁咪唔覺，果然好有創意。

登大眼張圖真喺經典。(熒幕截圖)

四位除咗嘻嘻哈哈之外，都有認真嘅時候！網民提出有關劇情既荒謬點，例如「劇情老土」、「服裝MK」四位都會盡量解釋返當時點解導演會有咁嘅安排：「講03年麻，係老土㗎啦，唔通好時髦咩？如果好時髦就會好牽強。」強調會愈來愈好睇，觀眾記得追到尾啊。