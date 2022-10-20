雞排妹露點寫真網絡瘋傳「被足本翻拍擺上網」fb向違法網民宣戰
撰文：聯合新聞網
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雞排妹鄭家純近來才推出寫真書，不過很快網上就在流傳著翻拍的照片及掃瞄的圖檔，因此特地發文提醒大家，之後還會公開一個檢舉表單，歡迎大家上傳外流者的個資及證據，方便她日後提告。
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雞排妹鄭家純在社交平台發文提醒大家「不要上錯車，收到違法翻拍的照片或掃描檔案，不要抱持僥倖心態轉傳給別人」，接著更透露「過幾天會開一個檢舉表單，供大家上傳外流者的個資及證據，方便我日後開吉，有更多善款可以捐公益」。
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雞排妹鄭家純還笑稱「你永遠不知道兄弟群的哪一個人想弄你。當然也是一種挑戰友誼小船堅不堅固的方式。」
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