與馮允謙開迷你騷吸COLLAR成員捧場　黃淑蔓：同Winka識於微時

馮允謙（Jay Fung）今日（20/10）與「師姐」黃淑蔓（Feanna）為耳機品牌舉行Silent Concert，並帶來《Take A Breath》、《差一點我們會飛》和《How Many Times》三首歌曲。COLLAR成員Marf及Winka亦是座上客之一，她們聽得非常投入，不時跟着音樂擺動身體。

Jay Fung笑指有很多「歌債」，所以要努力寫歌。（梁碧零攝）

Jay Fung和Feanna接受《香港01》訪問時表示今次的合作開心又興奮，Jay大讚耳機質素直言唱得很舒服，首次參與Silent Concert的Feanna坦言緊張：「平時出騷觀眾係聽台上面啲音響，但今次大家戴住唔同類型耳機，佢哋會好細膩聽每一粒音色同Vocal，我真係好緊張，適應咗就會放得開去唱，成件事好新同好舒服。」

Jay Fung與「師姐」黃淑蔓舉行Silent Concert，並唱出《Take A Breath》、《差一點我們會飛》和《How Many Times》三首歌曲。（梁碧玲攝）

問到事前是否知道Marf和Winka會來捧場，他們異口同聲說不知道，Feanna指唱歌時與Winka對望時差點笑出來：「我同Winka識於微時，我哋之前中學時參加唔同嘅音樂活動、比賽都有見過大家。我同Marf都有啲緣份，我嘅歌《一定要得》，Marf喺入面有做演員，見到佢哋微笑，我就即刻想笑，但安心咗勁多。」Jay高呼「好鍾意佢哋」：「Winka之前有同佢一齊唱過歌，Marf就反而冇咩機會，都好想幫佢寫歌。」身旁的Feanna立即指：「你個個都想幫佢寫歌嘅，你真係好花心。」Jay解釋：「唱作歌手唔係唱歌就寫歌，好合理呀，要寫多啲好嘅廣東歌。」

COLLAR成員Marf及Winka亦是座上客之一。（梁碧玲攝）

另外，Jay Fung的女朋友近日又飛回加拿大，他坦言一直都很掛念對方，但同時都要專心工作：「年尾應該都會好忙，要專心啲去工作，可能好多商演，自己嘅project又要完成，希望年尾會出碟，出年又開騷如果有機會，又要幫師姐、好多歌手朋友寫歌，基本上日日都諗住工作。」