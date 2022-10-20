姊妹們的國際市場｜李昭南滿分女友性格獲讚　飽滿靚Pat更搶眼？

ViuTV配對真人騷《姊妹們的國際市場》今晚（20/10）一集分別講李昭南（Mishy）和杜國樑（Alex） 以及王嘉盈（嘉盈）和黎振曦（Kiva）的二人約會 。當中Mishy與Alex到長洲約會，Mishy自爆此地是她的傷心之地，因為她的好友居住在此，只要她或者她的好友失戀就會到長洲傾訴心事，Alex就表示希望此行可以為Mishy帶來嶄新又高興的回憶。

終於到Mishy同Alex去約會啦！（節目截圖）

當中Alex踩單車帶Mishy四圍兜風，豈料不慎弄傷腳腕，Mishy見狀馬上為對方的傷口消毒，又仔細地把膠布貼上，令到不少網民大讚Mishy的行為：「簡直係100分完美女友！」隨後二人換了一身裝束到沙灘玩水，雖然Mishy的衣着打扮非常密實，身穿白色T恤以及灰色短褲，但途中Mishy的衣服被海水弄濕，因此她完美的臀部形狀完美地展示出來，非常搶眼！令到一眾網民紛紛流鼻血，表示Mishy不愧是「ViuTV女神」不但性格滿分，就連身材都一樣！

Mishy包得好密實，但意外有睇頭！（節目截圖）

另外值得一提是，節目中Mishy帶同Alex拜訪的好朋友Kit，由於她每次失戀都會找Kit傾訴心事，因此對方大爆Mishy秘密：「Mishy每個男友我都見過，我覺得佢鍾意Bad Boy（壞男孩），佢會將最好嘅嘢畀對方，但忘記咗保留一啲畀自己，所以佢失戀時經常遍體鱗傷。」

姊妹們的國際市場丨李昭南自爆兩度做兵 暗指與已婚男星一段情？

Kit爆Mishy秘密。（節目截圖）

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