林志玲47歲產子擬淡出娛圈專心湊仔　被問會否生多個B答法超坦白

林志玲自返台後，最近兩星期頻頻公開露面，先是出席自己的新書《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》發表會，接著出席兩場代言活動，她今天在名錶記者會上表示，現在百分之百專注於家庭，只有這兩個禮拜頻繁與大家見面，她說：「請假感受一下女明星的生活，心情非常的特別。」也意味著這陣子忙完後，未來會淡化工作。



林志玲透露太久沒和大家見面，在日前第一場新書會之前就很緊張，幾個月前開始準備狀態，希望再跟大家見面能傳遞好的能量給大家。她現在為人母，每次出門工作都想趕快回家照顧小寶貝，她提到出門前孩子都會露出「媽媽我們不是要一直在一起」的表情，讓她很捨不得出門，現在她的手機裡全部都是老公和孩子，不時就會把照片拿出來看看大小寶貝。

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其實在上一場活動，林志玲就透露出要將重心完全轉移到家庭上，面對未來的工作計畫，她當時回答：「我在剛剛好的時間結婚，有了孩子，感謝老天爺給我每個機會安排，我在工作上沒有更大野心跟規劃了，這次是鼓起勇氣跟大家見面，之後重心放在陪伴小孩成長，以家裡為重。」

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至於是否會有第二胎的打算嗎？林志玲也坦言：「我沒有辦法辦到，我覺得身體會告訴妳，我盡所有該盡的努力，獲得奇蹟的生命，我除了感謝還是感謝。」

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