林志玲47歲產子擬淡出娛圈專心湊仔 被問會否生多個B答法超坦白
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
林志玲自返台後，最近兩星期頻頻公開露面，先是出席自己的新書《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》發表會，接著出席兩場代言活動，她今天在名錶記者會上表示，現在百分之百專注於家庭，只有這兩個禮拜頻繁與大家見面，她說：「請假感受一下女明星的生活，心情非常的特別。」也意味著這陣子忙完後，未來會淡化工作。
林志玲透露太久沒和大家見面，在日前第一場新書會之前就很緊張，幾個月前開始準備狀態，希望再跟大家見面能傳遞好的能量給大家。她現在為人母，每次出門工作都想趕快回家照顧小寶貝，她提到出門前孩子都會露出「媽媽我們不是要一直在一起」的表情，讓她很捨不得出門，現在她的手機裡全部都是老公和孩子，不時就會把照片拿出來看看大小寶貝。
【相關圖輯】47歲林志玲哽咽談求子辛酸罕見爆喊「努力10幾次」一度陷產後抑鬱（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+5
其實在上一場活動，林志玲就透露出要將重心完全轉移到家庭上，面對未來的工作計畫，她當時回答：「我在剛剛好的時間結婚，有了孩子，感謝老天爺給我每個機會安排，我在工作上沒有更大野心跟規劃了，這次是鼓起勇氣跟大家見面，之後重心放在陪伴小孩成長，以家裡為重。」
【圖輯】點圖放大重溫林志玲結婚「人生最美一刻」婚紗照👇👇👇
+20
至於是否會有第二胎的打算嗎？林志玲也坦言：「我沒有辦法辦到，我覺得身體會告訴妳，我盡所有該盡的努力，獲得奇蹟的生命，我除了感謝還是感謝。」
【同場加映】林志玲47歲產子全城祝福 圈中廿位40歲以上高齡產婦搵命博生B（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+39
47歲林志玲徇眾要求再嘟嘴影相 事後喊冤「我這樣又要被投訴了」47歲林志玲哽咽談求子辛酸罕見爆喊「努力10幾次」一度陷產後抑鬱被主持問會否生第2胎即時淚崩 47歲林志玲自爆努力十多次才得子女神林志玲美媽身份亮相 自爆育兒各種成就解鎖林志玲拍拖至今從未吵架？靠牽手修復感情：可感受彼此溫度林志玲47歲一嘟嘴意外掀罵戰 有網民認為冇問題：靚過好多後生女
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】