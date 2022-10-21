姊妹們的國際市場｜嘉盈指自己胸太大辣㷫網民　被嘲冇文化急道歉

ViuTV配對真人騷《姊妹們的國際市場》今晚（21/10）一集繼續講嘉盈（王嘉盈）和Kiva（黎振曦）的赤柱之旅，以及Maisy（馬曉晴）和 Mixson（黃寶漳）的首次約會。當中嘉盈同Kiva就一邊歎下午茶，一邊聊天了解對方。當中Kiva表示曾經與台灣女生談戀愛，而嘉盈就表示：「台灣妹好『言彈』，即係好淫蕩」，她之後亦分享與台灣男生的交往經歷：「台灣男生好細心、好溫柔，但係骨子裡好大男人。」

Mishy有日拍節目非常性感，不過Kiva表示自己沒有望過對方一眼。（節目截圖）

隨後Kiva突然表示不清楚Maisy與李昭南（Mishy），嘉盈解釋道：「Mishy係個日着得性感個嗰」，不過Kiva就表示當日沒有望過對方一眼令嘉盈感到疑惑，問到：「你唔係鍾意身材好咩？」而Kiva馬上表示：「我唔係鍾意呢啲身材好，WTX，佢太多啦。」當嘉盈追問到：「你唔鍾意好大個波嘅？」對方馬上做出嫌棄的表情，而嘉盈笑言：「吓，咁我唔啱你，講笑。」Kiva表示當日Mishy出場時：「我根本望唔到佢對眼。」嘉盈馬上表示：「咁咪即係係咁望囉，又話唔鍾意，又話望唔到對眼，又望人哋個胸，你個偽君子！」

當嘉盈追問：「你唔鍾意好大個波嘅？」Kiva馬上做出嫌棄的表情。（節目截圖）

嘉盈對面踢爆Kiva係偽君子。（節目截圖）

嘉盈此番言論觸怒不少網民，紛紛留言表示：「點解嘉盈成日覺得自己好身材，佢只係大波，但個人咁矮腳，又好短腰、又唔係好幼」、「咁就更加顯得佢波大無腦」、「其實佢個胸一啲都唔大」，而當事人嘉盈馬上在ViuTV Facebook帳號下道歉，表示節目上的回應是節目效果：「其實我私底下嘅作品（YouTube影片）講過，我知自己唔係一個好靚嘅女仔，亦都係一個好矮嘅女仔，所以我好努力打扮。加上一啲個人經歷，所以變咗我會放大呢樣嘢講，測試男仔嘅反應，希望大家唔好誤會，不過始終都係我自己講出嚟，我明白我唔啱，令到大家唔舒服對唔住」。

嘉盈因為一句：「下，咁我唔啱你，講笑。」而遭到網民攻擊。（IG/@kaaying219）

此外，嘉盈表示在鏡頭前注重的行為及話語的娛樂性：「其實我同佢（Kiva）有過一段好深層嘅對話，令我好難忘同埋欣賞佢。Please be kind to me（請善待我），我明白電視真人騷同埋YouTube片好唔同，我以後一定會拿捏得更加好，非常對唔住」。而部分網民亦現身支持嘉盈，表示：「加油！女人對女人真係最mean（刻薄）」、「嘉盈，加油！乜都有人講，唔駛理，就係你真性情先吸引人，做返自己。」、「全力支持Kaying！做節目最重要有氣氛，都幾可愛唔覺得嘈喎！」

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