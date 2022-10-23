陳瀅自爆被渣男前度發酒癲郁手打唔敢還手　陳曉華被要求共享男友

無綫55周年台慶劇《美麗戰場》即將進入結局周，劇集自播出後引起了不少迴響，劇中多位演員的演出亮眼，並成為網民熱討的對象。近日該劇導演及編劇的葉念琛、女主角陳瀅、蔣家旻、劉佩玥、丁子朗、陳曉華、林盛斌Bob以及張馳豪齊為YouTube節目《See Saw先》擔任嘉賓。期間Bob問幾位女演員在人生中可有遇過渣男？陳瀅即毫不猶豫地表示：「有，一定有。」更自爆曾遭那位渣男前度動手打她，但由於對方大隻過她，她不敢還手，怕一還手會被對方打到入醫院。

眾人一起大談遇過渣男經歷。(youtube截圖)

陳瀅憶述當時的情況是該名前男友有少少醉意，並向她發脾氣：「佢郁腳同郁頭，踢咗一下我隻腳，記得我個頭都好痛。當時係好驚，但過咗陣先分手，驚即刻分手會仲驚。最後過咗個零月先分手。從此就好討厭同太鍾意飲酒嘅男仔一齊。」

陳曉華同樣也有過渣男前度，剛跟對方拍拖不久上對方屋企玩時，竟然發現其他女生的內衣，且去兩次都見到不同的內衣，對方就訛稱是三年多前的前女友留低的，陳曉華當時天真地相信了。後來兩人分手，對方好快有新戀情，但又找陳曉華更表示想一腳踏兩船，令她終於醒覺對方是渣男，並叫對方走。