陳慧琳新加坡開騷狀態大勇　又唱又跳過萬粉絲high爆全場

陳慧琳（Kelly）上月剛剛過完50歲生日，上星期以一襲低胸露背裙亮相活動即獲外界大讚凍齡感爆燈，昨晚（22日）她在新加坡開騷，以由雷頌德重新編曲的《花花宇宙》Glorious 80’s一曲出場，又毫不吝嗇大騷好身形，狀態大勇令人讚歎：果然是樂壇天后！



陳慧琳fit爆開騷。

Kelly與大家打招呼後，一連唱出《都是你的錯》、《三秒鐘》、《Love Paradise》、《對你太在乎》、《北極雪》、《記事本》等多首經典歌曲；已多年未有到來新加坡，Kelly直言：「由在機場fans接機，有fans問我認唔認得自己，見到佢地咁多年來一直支持，感動又開心，希望日後會再有多啲機會同大家表演！」

Kelly狀態大勇，一點也不輸當年。

每次造型上Kelly都會落足心機，今次其主題玩「型」，先以漆皮反光tube top裙登場，一連唱出多首歌曲後，再換上一身運動服配以大太陽眼鏡與一班舞者以串燒勁歌熱舞作結。對於今次超額完成「撻著引擎」之演出，她笑言：「今次演出除咗回味金曲，亦想俾啲新鮮感大家，除咗《花花宇宙》之外，medley 的《大日子》同《不如跳舞》都係重新編曲，見佢台下觀眾睇開心就好了！」雖然一直下雨，但亦無礙歌迷熱情，唱到《北極雪》和《記事本》更來個全場萬人大合唱，high爆全場！