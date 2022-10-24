思家大戰｜蘇民峰被爆年賺天文數字　陳若思何泳芍表情多多勁搶鏡

(左起)蘇民峰率領的「野人開壇」隊,成員有陳若思、何泳芍、廖慧儀及胡美貽。

《思家大戰》新一集邀得著名堪輿學家蘇民峰，率領「野人開壇」隊，成員包括《港女野人》四名港姐出身的 J2ers 何泳芍(Honey)、陳若思(Amber)、廖慧儀(Jessica)及胡美貽(Nicole)；及麥皓兒率領的「再選港姐」隊,成員包括有份參與《香港小姐再競選》的李芷晴、何沛珈、莫韻諰及蔡菀庭。是集美女如雲，更意外揭穿一班女神「真面目」!

(右起)麥皓兒率領的「再選港姐」隊,成員有李芷晴、何沛珈、莫韻諰及蔡菀庭。

「港女野人」進行自我介紹時,四女聲稱於節目經歷攀山涉水後，皮膚變黑之餘亦愈來愈捱得，Honey 更指向「再選港姐」隊無奈謂：「其實我哋拍《港女野人》前好似佢哋咁優雅......」並笑稱已被逼進化變 Tough。蘇師傅隨即以相學角度「爆料」，指一身古銅色兼「腮骨有力」的 Honey 真堅「揪」:「男仔唔好恰佢，實唔夠佢打﹗」蘇師傅又指擁有「兜風耳」的 Amber作風大膽、鍾意整蠱人，Nicole 則被指具嫁入豪門潛質，Jessica 的「頭腦線」更竟是蘇師傅前所未見咁短，到底咁又代表啲乜呢？結果一開波，「野人開壇」隊連環答中題目，惜「有頭威冇尾陣」，對此蘇師傅自辯謂：「我同 Amber 尋晚全晚瞓唔著，因為要上呢個節目我哋緊張得滯。」

識於微時的蘇民峰(右)與思捷互爆昔日夜蒲史,究竟兩人當年係點識女仔呢?

獲讚優雅的「再選港姐」隊亦估唔到咁放，問到「女性會整形/整容嘅身體部位」時，何沛珈不單止激動大力連拍 4 吓燈搶答,更粗豪地答出震撼性答案，令思捷滴汗說:「我唔知出唔出到街......依家啲港姐真係大膽，咁都講得出。」其實身高 171cm 的何沛珈一埋身已令思捷畏「高」，為了配合思捷高度,何沛珈見狀即含羞答答地拋出「禮貌腿」三個字，並邊說邊擘腿蹲低，場面趣怪。此外相識廿多年的思捷和蘇師傅更互爆年少輕狂夜蒲史，蘇師傅除了絕密花名曝光外，更被爆年賺天文數字！

被蘇民峰指鍾意搞搞震的陳若思動作表情多多,好鬼 Cute。