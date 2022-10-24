我們的主題曲｜新舊青春劇女神重溫青澀樣　炎明熹大談拍劇心情

炎明熹現身《我們的主題曲》分享拍攝首部劇集《青春本我》的興奮。

《我們的主題曲》最新一集主題是「青春劇集篇」，請來黎諾懿、唐詩詠、丁子朗、劉穎鏇(Tiffany)及「聲夢幫」炎明熹、冼靖峰、何晉樂、潘靜文及林君蓮大談拍攝《四葉草》系列、《青春不要臉》及《青春本我》點滴。「聲夢幫」還額外獻唱《四葉草》系列經典歌曲、《青春本我》主題曲，另外同屬「聲夢幫」的詹天文則與有份參演《荳芽夢》的露雲娜合唱劇集主題曲。

唐詩詠憶述當年拍攝《當四葉草碰上劍尖時》的趣事。

唐詩詠憶述指當年拍攝《當四葉草碰上劍尖時》，與其他演員感情要好，又指對於能夠前往塞班島拍外景感到十分興奮：「好似同同學去旅行咁，我哋會玩遊戲玩到成塊臉貼滿晒膠紙，輸咗嗰個要去酒店大堂度講一輪英文，我好記得嗰個係梁漢文。」詩詠又指十分喜歡劇集主題曲《Shining Friends》，並指當年拍畢後馬上下載該首歌曲傍身：「首歌完全將我哋嘅情景呈現咗出嚟，我拍完之後有 Download 番，唔開心時會攞番出嚟聽，即刻覺得好溫暖同個人正面番好多。」

姚子羚同依家好大反差萌。

丁丁透露當年讀中學時，碰上《點解阿 Sir 係阿 Sir》劇組前往其學校進行拍攝，並謂對於能夠目睹陳豪真人大感興奮：「當時心諗原來陳豪咁嘅樣架喎。」他又指朱敏瀚當時亦身處拍攝現場，又謂之後能與對方在無綫成為同事感到神奇。Tiffany 則自爆是《赤沙印記@四葉草.2》粉絲，透露當年因為受劇集影響而加入排球隊。

鄧麗欣(右)、吳雨霏。(《當四葉草碰上劍尖時》劇照)

明年便邁向 20 周年的《四葉草》系列，當年成功捧紅不少新鮮面孔，除了唐詩詠及黎諾懿,，還有 Race@2R、周勵淇、陳自瑤、黃又南、鄧麗欣、姚子羚、吳卓羲、楊秀惠、羅子溢、洪卓立、陳家樂、趙碩之及衛詩雅等，昨晚眾人的青澀樣更先後曝光，當中以姚子羚最大反差萌，詩詠的稚氣樣亦是相當吸睛。

Tiffany 透露當年受《赤沙印記@四葉草.2》影響加入排球隊。