專訪｜蔣家旻男友出軌令她傷心欲絕：有個女仔突然Tag佢⋯⋯

蔣家旻對年尾競逐獎項只抱著平常心，更希望拍完《美麗戰場》後得到其他監製信任，有更多演出機會。（梁碧玲攝）

32歲蔣家旻在《美麗戰場》飾演大奸角鍾家琪，角色壞事做盡，她亦憑此劇人氣急升，在TVB捱了15年，今次一劇爆紅，蔣家旻三個字曾經上了Google 熱門搜尋，而她在劇中被李成昌強姦的片段更超過60萬人觀看，劇中的她充滿心計，但現實中的蔣家旻反而不懂，只懂得呆著等機會，蔣家旻說:「演員係好被動，我只係用擁有嘅演出機會換取另一啲機會，作為新人嗰陣都冇主動敲監製房門，所以而家都唔會咁做。」

蔣家旻唯一同劇中角色有少少近似的就是反叛性格，她自言不是傳統乖乖女，「《愛回家》入面嘅馬子妮，『鍚哂你啦阿爸阿媽』我唔得架，我覺得好肉麻，對父母我比較男仔頭，但我好想有一日令畀到佢哋舒服啲嘅生活。」

蔣家旻自認是肯為男友付出的女朋友，可惜亦曾遇到渣男。（梁碧玲攝）

17歲入TVB 、不敢敲監製房門

蔣家旻曾一度有御用細妹稱號，孝順女、乖女、主角細妹，演過無數次，連她自己都感到有點悶，「如果而家要我再做呢類角色，我真係唔知仲有咩變化做到。」蔣家旻從小就知道自己想演戲，很主動向家人提出要讀TVB訓練班，17歲帶同媽媽到電視城簽約，但入行後眼見不少同行會主動敲監製房門爭取機會，但她自己又不敢效法，主動得來又被動是蔣家旻的性格，有人覺得她事業行得慢，但符合她的性格，好彩在事業上遇到三位貴人，「珍姐（戲劇總監曾勵珍）我知佢暗地裏幫我，我條路係比人行得慢，但珍姐係我做新人嘅時候，㨂我入《愛回家》去磨練，然後去到《反黑路人甲》，係佢推薦我演水姐呢個角色，而監製林志華亦對我愈來愈有信心，咁葉念琛啦更加唔駛講，我第一次拍電影同今次《美麗戰場》都係佢畀機會我。」

蔣家旻表示對著父母，她不會是馬子妮，太肉麻的說話不敢說出口。（梁碧玲攝）

父母由反對入行變支持

蔣家旻是家中獨女，她覺得自己對父母的態度，比較像男孩子，「我唔係一個實現我屋企人夢想嘅女，佢哋想我簡簡單搵份工、跟住嫁人，但我偏偏要入行，好聽嘅叫有性格，難聽嘅叫反叛。」父母初時反對她入行，理由都是傳統、耳熟能詳那些原因，但隨著近幾年事業上有穩定發展，家人由反對變為支持，「佢哋會好緊張9點半要開電視，當然有問我，有冇機會攞奬或者提名啦，我話呢啲隨緣，叫佢哋唔好畀壓力我，最近又問我幾時會結婚，佢哋一講呢啲我就會抗衡佢哋，覺得佢哋好煩，哈哈。」但蔣家旻說近幾年覺得父母年紀都開始大，自己亦很想改善一下他們的生活，「我會同佢哋有啲嘢等我畀啦，唔好同我計，我心入面好想負擔哂屋企人所有嘢，但呢啲說話太肉麻，我對住佢哋講唔出口。」

在《美麗戰場》蔣家旻飾演鍾家琪，角色性格喪盡天良，對演開乖女的蔣家旻來說是一大挑戰。

願意為男友付出

在《美麗戰場》蔣家旻飾演的鍾家琪，很懂得利用男人為自己達成目的，但現實中她是一個可以為男朋友無限付出的女朋友，「我幾肯為男朋友付出，送下啲自製卡畀佢呀，留意下佢平時鍾意啲乜，我咪送畀佢囉，衫呀、帽呀，耳機呀都送過，當然係我負擔到嗰啲，你叫我幾廿萬買隻錶畀你？我真係做唔到。」

《愛回家》入面的馬子妮，是蔣家旻第一個「入屋」的角色，她很感激戲劇總監珍姐給了她一個很好的機會。

正所謂人生總會遇到渣男，蔣家旻亦曾遇過負心漢，「有一日喺IG㩒㩒下就發現咗，有一個女仔tag佢，咁我就睇下個女仔嘅IG，就發現我男友去過呢個地方，嗰日應該同呢個女仔一齊，我就知一定有啲嘢。」蔣家旻雖然對男朋友好很付出，但分手亦狠，她主動發信息給那個男仔，表示知道他跟那女的一些事，然後就表示分手，「好hurt喊咗好耐，但個刻又會覺得得到解脫，因為我終於唔駛每日提心吊膽，唔駛沉醉於不安的狀態。」