美麗戰場劇透｜表面乖巧知人口面不知心　最後一人終於要黑化

TVB台慶劇《美麗戰場》第十七集劇透



《美麗戰場》上集講到，家寶（陳瀅飾）趕到醫院看望祖母（程可為飾），家寶對振宇（方力申飾）無微不至的體貼大為感動。振宇被父親龐國棟（姜大衛飾）責怪鬧出緋聞，未有理會唐昕（朱晨麗飾）感受，振宇反指對家寶是認真。一言（陳山聰飾）不滿家寶發展地下情，警告她別將振宇的追求當成認真。家寶為答謝振宇的幫忙，主動邀約振宇吃晚飯。振宇向家寶道出自小與國棟種下的一根刺。

方力申帶陳瀅見屋企人。

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《美麗戰場》最新一集講到，一言要家寶涉獵歌唱範疇，縱使家寶拒絕，他仍一意孤行，令家寶萌生解約念頭。琳琳（孫慧雪飾）發現家寶沒有前往工作地點，一言透過新聞報道，得悉家寶下落。振宇代家寶向一言提出解約，一言索價三億，家寶透過靜兒（劉佩玥飾）取得一言的把柄，要脅他答應解約，一言卻反客為主，並提醒家寶勿再相信靜兒。

三姊妹諗辦法解約。（《美麗戰場》截圖）

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集編、導、監於一身的葉念琛在接受《香港01》訪問時表示：「會有啲表面好乖巧嘅人會露出真面見，會令觀眾覺得係知人口面不知心，愈嚟愈多嘢發生，呢集仲會好多衝突。」