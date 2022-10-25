盧慧敏Y2K造型拍片感夢幻　心型小背心帶大家重拾快樂時光

盧慧敏（Amy）為珠寶品牌蕭邦（Chopard）的全新My Happy Hearts系列拍攝短片，色彩繽紛的影片靈感源自Y2K年代，可說是近數十年來其中一個最快樂的黃金時代。Amy Lo穿上多套色彩繽紛的服裝，配上精緻璀璨的心形配飾，帶大家重回Y2K年代，Amy說：「Y2K呢個年代畀我嘅感覺係色彩繽紛，唔單止係衫，甚至係音樂、電影入面，都好有個人獨特性，可能係當時嘅世界觀，或者係人類對世界嘅憧憬同好奇心都比而家重，嗰陣時我仲好細個，天真爛漫，日日都着住校服返學，冇乜機會接觸Y2K呢樣嘢，未試過着呢類型嘅衫，不過記得當時睇好多電影、MV等，感覺玩味好重，其實自己都好鍾意。」

盧慧敏吊帶Look亮相。

於拍攝中Amy其中一個造型是穿上一件心型剪裁的小背心，罕有地大膽穿搭，她笑說：「我平時出街好少着得咁鮮艷，亦唔會着咁暴露嘅cutting，所以好慶幸今次可以畀我有一個咁好玩嘅style，拍嘅時候會幻想自己係Spice Girls或者係Britney Spears、王菲呢啲好大膽同好敢做自己嘅一啲女性，時尚係會循環，隔咗好多年就會重複返嗰個trend，可能而家興起Y2K熱潮，拍攝當日見到啲古董電話、打字機，大家都好有回憶！拍得好開心！好好玩！」

Y2K被形容為最快樂的年代之一，提到快樂，Amy認為將愛與快樂帶給別人，自己也將得到同樣回報，不過，當Amy遇到不快的時候，她會如何自處呢？Amy想了想說：「雖然每個年代都有佢嘅好同唔好，而家睇返當時係一個冇咁抑鬱嘅年代，當時網絡未咁興起，會少啲批評，一班人好開心咁一齊玩。我覺得每次一輪輪迴返嚟嘅fashion世代，都會少咗啲嘢同多咗現代嘅嘢，我就會加咗一種沉穩、低調嘅元素，所以我覺得今次係同我個人撞得幾得意，每個人都有低潮嘅時候、唔開心嘅時候，都會想做返世界好靚嘅時候嘅自己，我通常會保持一貫慢嘅節奏，同自己傾吓偈、睇吓書、睇吓電影，做一啲可以攞到靈感嘅嘢。」