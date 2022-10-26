雯雯親認取消關注張致恆　將所有合照刪除：淨係Follow我嘅家人

張致恆（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）鬧過離婚又重修舊好。（IG：@ugly__mama）

轉眼間張致恆（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）婚後一直負面新聞不絕，鬧過離婚又重修舊好，更出POST為老公打氣。但近日雯雯被發現Unfollow老公IG，更將IG上所有有Steven的照片刪去，再次惹來婚變傳聞。

爆張致恒為養家甘去洗廁所 雯雯親回應「有無後悔同Steven一齊」

近日雯雯被發現Unfollow老公張致恆（Steven）IG，更將IG上所有有Steven的照片刪去，再次惹來婚變傳聞。（IG：@ugly__mama）

雯雯承認Unfollow老公張致恆（Steven）IG，但Steven仍追蹤太太。（IG：@ugly__mama）

已經結婚3年，更誕下三名兒子，兩夫婦關係時好時壞，9月尾雯雯曾出post讚Steven肯為家庭改變努力工作，更鼓勵丈夫：「張致恆只要你堅持唔放棄，冇人會放棄你。」相隔一個月，雯雯被發現Unfollow老公IG，更將IG上所有有Steven的照片刪去，雯雯日前在IG玩「你問我答」跟網民互動，承認取消追蹤Steven並指：「佢都唔玩IG，我IG淨係Follow咗我嘅家人。」引來無限聯想。

雯雯承認Unfollow老公張致恆（Steven）IG。（IG：@ugly__mama）

雯雯回應為何刪去所有張致恆（Steven）的相片及帖文。（IG：@ugly__mama）

查看雯雯IG現時只FOLLOW兩個人，Steven則繼續有追蹤太太。除了unfollow，原來雯雯將IG內有Steven的照片通通刪除，她回應指：「想專注返三個仔同埋三隻狗，唔想再咁多話題，以前就話控制唔到自己情緒，而家想淨係專注返喺佢地。」