戀講嘢｜最靚嘉賓Kitty分享同性情史：想所有人知我鍾意女仔

ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》由193（郭嘉駿）、譚凱倫（Helen）及郭奕芯（Ashina）擔任主持，昨日（25/10）一集主題是「超可愛Les界情聖」，邀請到Kitty分享與女性談戀愛以及多次出軌的經驗。

現年19歲的Kitty是女同性戀者，至今有六次戀愛經驗，初戀在12歲，當時的對象同樣是女性，她表示在四年級時已經愛上大自己兩年的同學，而自己行事高調不停向其他同學表示對她的愛意，由於是一條龍學校，所以Kitty就讀中二時候成功與對方談戀愛。Kitty還大方分享初吻經歷：「試咗幾日，我都錫唔落，冇試過，好驚啊，最後係佢一下錫咗落嚟。」

Kitty被網民讚靚女。（節目截圖）

雖然Kitty看起來很純情但卻非常花心，坦然：「我係好容易鍾意人，同人拍緊拖會好容易鍾意第二個，然後我會分手。」她分享曾經有位短頭髮的前度，由於對方非常主動，因此很快就一起，不過當時Kitty已經有女朋友：「我本身真係冇諗住出軌，約出嚟吃飯，就唔小心（短頭髮前度）一齊咗。」令193忍不住揶揄：「嘩！真係好唔小心喎。」當時Kitty與女朋友遠距離戀愛，因此對方不知道自己出軌，不過最後因Kitty誤把與第三者的情慾影片傳錯給女友而自爆：「因為兩個人個電話號碼我都冇save，所以唔小心撳錯，個陣係凌晨已經好夜，我好眼瞓，send完就瞓咗，第二日我就知道出事。」Kitty表示當時女友非常生氣要求分手，不過她就毫不在意，心想：「好似有機會分手喎。」

Kitty直言自己容易鍾意人。（節目截圖）

Kitty雖然不時會派綠帽，但就非常討厭戴綠帽，她坦言自己非常記仇，曾經發現女友電話有位聯絡人叫「BB」，才發現女朋友與對方已經拍拖長達三年，原來Kitty無意中成為第三者，於是Kitty就開始復仇，與女友再次約會時，就把對方的電話掉進海裏：「她呆咗幾秒，就想搶回我電話掟落海。呢件事之後她佢仲諗住約我出嚟，說畀機會佢改過，一定對我更好。」不過對方就沒有打算把Kitty看作女朋友，Kitty憶述：「佢話拍拖3年嘅女友係性冷感，所以佢女朋友就暗示佢去搵性伴侶都冇所謂，暗示我就佢嘅性伴侶，所以佢搵我只係想維持性關係，所以最後封鎖咗佢。」節目尾聲193就忍不住問Kitty上節目的目的，而Kitty就表示：「我係勁想所有人知道我鍾意女仔。」

Kitty大方分享性取向。（節目截圖）

Kitty現時的女朋友。（IG/@wuheiting.k）

節目出街後，令不少觀眾更加了解女同性戀者，不過就有網民不齒Kitty的行為：「鍾意女仔都唔代表可以名正言順做賤人」、「點解價值觀咁癲」、「自己可以偷食唔俾人哋偷食」、「19歲拍過六次知咩事啦」，不過亦有網民表時Kitty是現時節目最美的女嘉賓，認為ViuTV可以考慮與她簽約，不過值得一提的是，Kitty並不是普通素人，因為她曾經參加由「試當真」主辦的「校花校草 The Next Era 2022」，可是無緣進入30強。此外，Kitty還是一名學霸，現時正在香港大學修讀政治學與法學，可以說得上是美貌與智慧並重！

Kitty參加「校花校草 The Next Era 2022」在51強止步。（IG/@wuheiting.k）

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