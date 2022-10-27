東張西望|多人網購二手名牌袋被騙逾400萬　賣家拖延退款態度惡劣

今日（27日）的《東張西望》講到有數名受害者在網上購買二手名牌手袋，付款後卻遲遲未收到貨，到交收時賣家卻「放飛機」，問賣家原因時卻東拉西扯，令一眾買家憤怒，有受害者統計過被騙的金錢高達四百多萬元。

有受害者統計過被騙的金錢大約四百多萬元。 (節目截圖)

今次的三名受害者們都是網購二手名牌手袋的常客，朋友推薦下而使用這賣家，三人各自在這代購買入了約數萬至十多萬不等的名牌手袋。其中一名受害者購買了兩個手袋，分別是七萬及十九萬的手袋，但她只收到較便宜的那個手袋，反而十九萬的名牌包包則遲遲未能收到，亦遲遲不肯退款。受害者稱在訂購手袋時，賣家答應兩星期內會交貨，但受害者表示由賣家通知她們取貨開始就似乎已經有鋪排，每次到交貨期限時，都會用不同理由來拖延，受害者：「第一次佢約我去一個地方檢查個袋，最後佢話個袋未到，第二次佢話屋企人同自己都確診，第三次話大廈強檢，第四次佢話將個袋交比司機。」而受害者亦有聯絡過司機，最後電話及通訊軟件都聯絡不上。

受害者亦有聯絡過司機，最後電話及通訊軟件都聯絡不上這個司機。 (節目截圖)

到受害者要求退款時，賣家連退款都諸多推搪。有一位受害者最後收到退款，過程卻十分迂迴曲折，該賣家約她11時59分在警署退回現金，雖然受害者稱可接受轉數快收取退款，但賣家堅持退現金。賣家出現後，竟把現金「掉」在受害者身上，此外，賣家向受害者退款時是分開數次退還，更會像奠儀段用１元作零頭退款。而賣家亦因為事件被《東張西望》報道後，恐嚇受害者們：「陸續有客人收到貨、收到手袋，唯獨你無，你就諗諗自己有咩問題，一直搞事，你咪遲啲收到錢，就係咁簡單，你早啲合作配合嘅話，咪早啲收到錢！」

賣家約她11時59分在警署退回現金，雖然受害者已要求受轉數快收取退款，但賣家堅持退現金 (節目截圖)

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《東張西望》到該代購商業登記證上的地址找人，但該地址無人應門，而用電話聯絡時，賣家的態度卻沒有之前的凌厲，說到激動位還表示出自己十分委屈，連連喊冤，其後東張想再找該代購時已失去聯絡。