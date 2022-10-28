丁子朗渣男成功入屋帶自認個性衝動　初入行連服裝姐姐都得罪

一向給予人乖巧形象的丁子朗（丁丁）在劇集《美麗戰場》成功塑造了渣男形象，而丁丁這個渣男成功帶動不少的話題，對於飛躍進步獎丁丁更笑言有信心奪得。現實中的丁丁卻與渣男拉不上關係，更是一位細心男友，為了哄女朋友一笑，會精心挑選禮物送給她，務求搏得紅顏一笑。

近日在《美麗戰場》飾演渣男的丁子朗（Karl），被網友讚演得好。（IG：@karl_ting）

在接受其他傳媒訪問時，丁丁表示今次渣男的角色演得入型入格。其實對他來說亦是一個很重要的過程，因為自己以前的角色都是太過乖巧，沒有人會找他做這種壞男人，所以對於今次能做壞人十分高興。丁丁在《美麗戰場》成功演活渣男，不但有陳曉華的愛，還可以奪去關嘉敏的螢幕初吻，簡直是渣男最高的福利。劇中丁丁更要奉獻他的第一次「打女人」，因為劇情需要而掌刮陳曉華，丁丁說事前有與陳曉華試力度，但拍攝時卻打到陳曉華「飛起」。丁丁表示拍攝掌刮場面時。見到陳曉華被自己打完後跌倒在地時有點震驚，因為她的面又紅又腫，覺得不好意思。

丁子朗半裸上身掌摑空姐Look陳曉華慘（《美麗戰場》截圖）

丁丁當年由加拿大返港參選港男，其實是放棄學業，丁丁更認為自己是一個衝動的人，更自爆入行時因為不懂說話而得罪服裝姐姐。丁丁雖然衝口而出得罪人，但幸好也有人對他提點，才令他「知道條路點行」，他更認為很多事情都需要在錯誤中學習，所以絕對不怕「撞板」。

「現場最受歡迎香港先生」獎項就由9號丁子朗（Karl）奪得。（梁碧玲攝）

點撃睇丁子朗入行到現在的變化：