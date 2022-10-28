曾志偉同林敏驄輸賭收視高輸要裸跑　林敏驄口窒窒應戰：好呀！

《下流上車族》男主角林敏驄日前「踩過界」客串《東張西望》做一日主持，盡顯其獨有的「無厘頭」本色，不少網民、觀眾睇完都大呼過癮，還表示要Encore林敏驄再上《東張西望》做主持。今晚（28/10）林敏驄再次上《開心無敵獎門人》做嘉賓，林敏驄再次對上曾志偉，原來「戰爭」已在節目之前上演！



《東張西望》主持 貓仔Kitty（黎寬怡）做呢個訪問真係辛苦。（葉志明攝）

事緣《下流上車族》演員 林敏驄、江美儀、郭柏妍、羅毓儀、鄧智堅、關曜儁和林景程 7位在《開心無敵獎門人》錄影前接受TVB《東張西望》訪問，訪問途中《開心無敵獎門人》「獎門人」曾志偉剛好化好妝，企在佈景板前予傳媒拍照。

曾志偉同林敏驄輸賭！（葉志明攝）

拍照後，「獎門人」曾志偉「眼尾」見到他們在做訪問，路經時更亂入訪問之中。訪問之中，他們就說到「收視」兩個字，曾志偉和林敏驄還說笑似的指自己的劇集和節目收視較高，然後曾志偉就突然爆出一句：「邊個高啲，另外一邊輸咗就裸跑啦！」聽到曾志偉要輸賭後，一向急才過人的林敏驄竟然被「拋窒」，停了半秒到一秒時間後，才說：「好呀，我哋7個（裸跑）你一個。」然後兩位又在鏡頭前一輪「舌劍唇槍」，曾志偉似乎又敗下陣來，拋低一個「妖」就行走了，曾志偉最後還補了一句，說：「唔夠人講就講粗口。」兩人這一輪的交手才正式落幕。