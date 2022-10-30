華納廣告冇份洪嘉豪唔呷醋　MC鼓勵男學生：唔好聽到反對聲就放棄

MC張天賦、洪嘉豪（Kaho）、Dear Jane今日（29/10）現身亞洲國際博覽館出席《UN1TED FEST 2022 潮流集結音樂祭》，雖然MC抱恙在身，不過依然沒有影響演出，帶來《乾》、《老派約會之必要》和《記憶棉》，而Kaho則先與Gordon Flanders合唱《污糟兒》，隨後再獨唱《及時行樂》和《還原淚》，台下粉絲聽得投入不時大叫揮手。



雖然MC抱恙在身，不過依然沒有影響演出，帶來《乾》、《老派約會之必要》和《記憶棉》三首歌。（鄺鈺瑩攝）

「賦豪」騷後接受訪問時，MC亦有透露身體狀況：「噚日都好精神，今日一起身就開始有啲頭痛、喉嚨痛、頭暈。（驚唔驚中招？）驚㗎，所以我做咗兩次快測，但係係安全嘅，一條線一條線。」他說幸好沒有影響聲線：「今日嘅表現畀自己合格，不停同自己講死頂，好彩係唱三首歌。」

Kaho就帶來《污糟兒》、《及時行樂》和《還原淚》。（鄺鈺瑩攝）

即將於11月開個人騷的Kaho表示今次的演出是「見下大家」，正忙於排練演唱會，同時又拍戲中的他說狀態不錯：「拍戲拍多幾日啫，拍完呢幾日就可以專注做個演唱會。」近日不斷有瞓覺相流出的Kaho坦言「一時夠瞓，一時唔夠瞓」：「拍戲啲時間好跳，好似我今日突然收到聽日要六點出門口，有時就好晏又好短，有時又好長咁樣。」劇組日前為Kaho慶祝生日，他表示好似開Party咁開心。

MC病咗都冇影響演出。（鄺鈺瑩攝）

談到近日有一名男學生跪地翻唱《記憶棉》，MC說很佩服對方可以將自己的感情100%投放出來，但同時擔心外界的反應令他不敢唱歌：「擔心會打沉咗佢，所以我Po咗個story，藉此可以鼓勵佢，唔好聽到外間反對嘅聲音就放棄囉。」MC亦貼出陳年唱歌片保護對方：「畢竟佢仲係個中學生，其實做啲咩事開頭都會比較困難啲，或者一定未係咁好，都想話畀佢聽，其實我之前係唱得咁差㗎咋，繼續努力畀心機係一定做到。你鍾意嘅就不停去做，不停去付出就得㗎啦，起碼唔好畀自己後悔。」問到會否與男學生合作，MC表示唔知，留待公司安排，不過他就搞笑指：「可能嚟緊演唱會都跪下地咁。」

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另外，華納斥資200萬在香港站落廣告，但卻未見Kaho出現在廣告中，問到他會否呷醋，他表示「梗係唔會」：「呢個廣告係畀新生代音樂風格，或者比較年輕啲嘅歌手去參與。我年紀都……行埋去有啲尷尬，所以冇嘢嘅，希望公司補返個畀我哋30歲打後嗰啲。」至於MC於相中被指出現「烏龜頸」的問題，他坦言自覺有少少問題：「我有少少寒背，同我打機有關係，會改善下㗎啦。」

Dear Jane就帶來四首歌包括《也許我不會活多一歲》、《到底發生過什麼事》、《哪裏只得我共你》及《聖馬力諾之心》。（鄺鈺瑩攝）

而Dear Jane就帶來四首歌包括《也許我不會活多一歲》、《到底發生過什麼事》、《哪裏只得我共你》及《聖馬力諾之心》，四子表示玩得開心盡興，亦感激觀眾留守到最後聽他們唱歌。早前剛與太太楊洛婷去完旅行的阿Tim說很開心：「已經諗緊幾時再有機會下次去，又二人世界咁樣。（兩個人去幾多個人返嚟？）我都唔知呀，我都問緊同一個問題……順其自然啦，兩個喺屋企都好開心啦。」