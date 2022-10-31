MC張天賦錄影前爛耳機影響信心　拒做洪嘉豪演唱會嘉賓寧願買飛睇

歌手張天賦（MC）今日（31日）為音樂節目《Chill Club》錄影，節目亦是相隔8個月後重新安排現場觀眾入場欣賞。日前出席活動時MC因為抱恙演出而令一眾粉絲十分憂心，事隔兩日MC精神地接受《香港01》訪問時表示：「今日好精神，精神返好多，仲有小小手尾要執，比前兩日嘅狀況好咗好多！」

MC回復生猛 (陳順禎攝)

在錄影前MC在社交平台表示耳機壞了，沒有多帶一個做後備，MC表示：「呢樣嘢已經即刻影響我心情，因為啱啱坐喺度嘅時候跌咗耳機落地下，點知佢就碎咗！」未知MC會否受耳機問題而令演出水準受影響。

MC錄影前整爛耳機唱歌信心大減 (陳順禎攝)

今日(31 日)是萬聖節正日，MC沒有任何去玩的計劃，但自己其實很想出去感受一下節日氣氛：「可以戴面具，咁啲人就唔知我係邊個！」MC回想對上一次正式去感受萬聖節已經是在國外的時候，因國外的萬聖節氣氛比香港濃烈。對於早前發生梨泰園人踩人的悲劇，MC就提醒大家在外慶祝時要小心。

MC沒有任何去玩的計劃，但自己其實很想出去感受一下節日氣氛 (陳順禎攝)

早前有傳演唱會將會於一月緊接陳奕迅演唱會後舉行，雖然MC多次否認，今日再接受查詢時表示：「我暫時都未有公司通知，相信應該都快！」早前MC表明不會做洪嘉豪演唱會嘉賓，對於大家都希望他會出席做觀眾，MC都話：「我有買到飛嘅，我會支持佢。」