23歲「浸大男神」李坤潮外形陽光擁八嚿腹肌　勇奪國際先生第四名

一年一度的選美盛事國際先生競選（Mister International Competition）受疫情影響停辦，事隔三年終於回歸，日前第十四屆賽事於菲律賓馬尼拉舉行，現年23歲的香港代表李坤潮（Jason）連奪兩獎，最後勇奪第四名。



李坤潮代表香港參加國際先生競選。（IG：@officialmisterinternational）

有「浸大男神」之稱的李坤潮身高183cm，今年為了代表香港出戰做足準備，去年5月已開始積極備戰，除了勤力做健身操fit身形，亦不惜戒口堅持良好生活習慣，更成功由零腹肌練成八嚿朱古力，以最佳狀態參賽。比賽當晚他成功晉身六強，並獲得Mister Kemans及Mister Ibeautified兩個獎項，最後獲得第四名的佳績。

李坤潮有「浸大男神」之稱。（IG：@jasonlkc_chiu）

李坤潮於比賽後返港，坦言終於鬆一口氣，與親友大肆吃喝慶祝，事後亦在Instagram分享參選感言，表示自己曾幾何時想像過穿上港隊波衫出國比賽，如今能用第二種方式將香港帶給更多人認識非常滿足：「凡親我聽到多一個人喺同我傾完偈之後，會話想嚟香港睇下、見識下係點樣嘅城市，咁就夠了。」他於出發當日，亦在機場拿起香港區旗影相，表示非常珍惜仍能用香港人身份出國比賽的機會。

當晚勇奪第四名。（IG：@officialmisterinternational）

擁有迷人酒窩和招牌陽光笑容，再加上一身健碩身材，man爆的李坤潮迷倒不少女性網民，然而原來他早已名草有主，有一名感情穩定的漂亮女友。據悉，女友非常支持李坤潮參賽，當日他凱旋歸來亦有親自到機場接男友，甜蜜程度羨煞旁人。

在一年之間努力備戰，成功鍛煉出迷人腹肌。（IG：@jasonlkc_chiu）

當晚賽果冠軍得主為多明尼加共和國的Manu Franco，亞及季軍分別由印度代表Lukanand Kshetrimayum和委內瑞拉代表Orangel Dirinot奪得。香港代表李坤潮奪得第4名，第5及第6名得主則分別為菲律賓代表MJ Ordillano以及西班牙的Juan Pablo。

冠軍得主為多明尼加共和國的Manu Franco。（IG：@officialmisterinternational）

擁有迷人酒窩和招牌陽光笑容，再加上一身健碩身材，man爆的李坤潮迷倒不少女性網民，然而原來他早已名草有主，有一名感情穩定的漂亮女友Charis。據悉，Charis非常支持男友參賽，當日男友凱旋歸來亦有親自到機場接機，甜蜜程度羨煞旁人。李坤潮亦有發文感謝女友一直陪伴在側：「多謝Charis喺呢一年幾入面一直一直喺背後支持住我。粗心如我，有你全方位細心幫我準備今次比賽嘅旅程，我真係安心好多。」

李坤潮和女友Charis非常恩愛。（IG：@jasonlkc_chiu）

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