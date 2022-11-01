東張西望｜新填地街百多呎垃圾屋藏1噸垃圾　蟑螂蜈蚣老鼠通屋走

今日（1日）的《東張西望》講到昨日（31日）所指旺角新填地街一所唐樓的垃圾屋，業主接獲漏水投訴，打算維修時卻揭發樓上漏水原頭的出租單位變成垃圾屋。垃圾屋內有一名伯伯居住，屋內堆滿了垃圾，連門口都不能自由出入，要跨越一座山的垃圾才能出門。

旺角新填地街一所唐樓的垃圾屋 (節目截圖)

《東張西望》取得伯伯同意後，聯絡了義工隊協助伯伯清理垃圾，伯伯居住在9樓，義工組成人鏈傳送垃圾到地下掉棄。伯伯的家中只有百多呎但堆積的垃圾卻有接近一噸，義工隊今次動用了接近50人來幫忙清理，每個人都搬到汗流浹背，而消防義工隊的周sir都不禁說：「無𨋢，而且條樓梯真係好窄。」義工隊為這次的清理行動準備了300個黑色大垃圾膠袋，最後卻用了600個黑色大垃圾膠袋，垃圾量驚人。

義工隊今次動用了接近50人來幫忙清理 (節目截圖)

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義工隊在清理伯伯家的垃圾時，又發現有不少的蟑螂在跑來跑去，連有毒的蜈蚣也出現，最後更發現有一個老鼠窩，老鼠不停的走來走去。義工隊在清理過後更貼心地把一些家電及床搬到9樓贈予伯伯，讓伯伯可以在家中解解悶。

義工隊在清理伯伯家的垃圾時，又發現有不少的蟑螂在跑來跑去 (節目截圖)

《東張西望》主持訪問伯伯會否不習慣時，伯伯說：「人係要適應環境嘅」，義工隊亦希望伯伯能夠保持環境整潔，並承諾之後會繼續留意伯伯的需要。業主見自己的單位已經還原後，十分感謝義工隊的幫忙，更感動到流下眼淚。