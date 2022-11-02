陳山聰結婚三周年孖老婆甜蜜慶祝　「人生遇上妳成為我嘅美夢」

昨日（1日）是陳山聰與太太何麗萍（Apple）結婚三周年紀念日，他與太太便撇低囝囝陳霆軒（Jaco）去酒店餐廳食飯慶祝，山聰在社交網站貼相並寫道：「111 Mrs & Mr Chan 3rd happy anniversary love you @apple_ho_ho #感恩 #人生遇上妳成為我嘅美夢 #感謝妳給我一個幸福快樂嘅家庭 #感謝妳生咗一個可愛嘅小寶寶 #一直幸福下去」。

陳山聰結婚三周年孖圈外老婆Apple慶祝。（Instagram/@joelshanchung）

兩公婆到文華東方酒店食好東西。（Instagram/@joelshanchung）

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陳山聰除了揀老婆揀得叻，亦好識幫囝囝揀學校，山聰早前便與老婆齊出動送Jaco返學，原來他就讀隱世優質券校，升上K班更學費全免。栢基海韻幼稚園（下稱PIPS），2007年由國際幼稚園轉型為非牟利學校，罕有為券校但每班由外籍老師做班主任，英文語境相當不俗。推行雙班主任制，每班分成兩個小組，分別是外籍老師以英文教學及本地老師以廣東話教學，可用學券仍保留國際課程特色，吸引不少外籍學生就讀。22-23年PN班學費$53000，全年學費以月費形式繳付（共十期），學費已包括茶點雜費，以其英文語境來說相當抵讀。

陳山聰與太太陪囝囝陳霆軒Jaco，迎接PN班開學日。 （IG：@joelshanchung）

陳山聰囝囝陳霆軒Jaco身上色彩繽紛校服，原來是PIPS幼兒園。 （IG：@joelshanchung）

陳山聰最近在無綫（TVB）台慶劇《美麗戰場》中的表現亦引人注目，有指導演兼監製葉念琛為其制定角色設計時是參考「金牌經理人」黃柏高（Paco），而葉念琛亦認有從Paco身上拎靈感。