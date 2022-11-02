古天樂搞「爛gag」十足大細路　輕鬆面對壓力：唔覺得挫折係挫折

近日古天樂前往倫敦參加《倫敦東亞電影節》，皆因《明日戰記》獲選為今屆《倫敦東亞電影節》閉幕禮電影！古天樂今次遠赴前往英國，除了參加《倫敦東亞電影節》之外，仲會見了在英的一眾粉絲，而古仔接受youtuber《混血肥仔》的訪問時，仲展現了輕鬆幽默的一面，之後又分享對「挫折」的睇法。

好多人支持古仔。（熒幕截圖）

古仔今次前去英國似乎心情大好，接受《混血肥仔》的訪問時仲開口講「爛gag」。肥仔想問古仔「借錢」時，古仔即在一旁作勢摷吓口袋，嚇得肥仔問：「你好似想拎啲嘢出嚟咁喎？」古仔即刻大笑並用調皮的腔說：「拎定把老牛出嚟。」下秒又伸手對肥仔說：「打劫，𡃁仔。」成個大細路咁！當二人平靜下來，肥仔就道出對古仔的感覺，覺得他似不喜歡去旅行，而古仔就直接承認：「係啊，你無講錯喎。」又謂：「唔好搭穿梭機啦，直接坐UFO。」仲親自教肥仔點先見到UFO：「你等陣揼行油，然後扭軚盤，一炒你就見到啦。」

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日理萬機的古仔既是演員，也要負責監製工作，也許在旁人眼中，他差不多一人背起整個香港電影產業，想必肩負着很大壓力，但古仔就認為：「我唔覺得挫折係挫折，所以我冇遇過挫折，啲人成日話你咁多嘢做應該好大壓力，但我冇乜喎，全部人都以為我有壓力，因為我唔出聲。」少出聲是古仔的性格，他更自爆最憎去理髮店時，髮型師撩佢講嘢：「佢講嘢，我就喂你唔好講嘢得唔得！」令肥仔忍不住詫異：「竟然夠膽撩你講嘢。」