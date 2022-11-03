錢國偉遺孀丨陳宛蔚重返職場做TVB經理人：冇人想我暱埋喺屋企

金牌監製錢國偉（Wilson）前年10月因胰臟癌離世，遺下妻女。年半以來，遺孀陳宛蔚（Calinda）母兼父職，全心全力照顧年僅4歲的女兒Abby，不時在社交網分享母女的生活點滴，給予無盡的愛，希望囡囡不感孤單。

但為撐起頭家， 陳宛蔚最近終走出喪夫傷痛，兩個月前重返職場，但並非做幕前，而是退居幕後做TVB藝員經理人，不時陪著藝人出席大小活動，當中包括Wilson生前好友黎諾懿、麥美恩、朱智賢、邵珮詩、應屆港姐亞軍許子萱、季軍梁超怡及友誼小姐刑慧敏等。

錢國偉同太太陳宛蔚相當恩愛。（facebook@calinda.chan）

Wilson前年10月因胰臟癌離世，遺下妻女。（facebook@calinda.chan）

陳宛蔚接受《香港01》電話訪問，透露決定重返職場，是希望為女兒做好榜樣，「想安穩啲，為自己、為小朋友都要重新出發！呢段時間有好多朋友關心，冇人想我暱埋喺屋企，覺得應該出嚟接觸多啲人，以前太依賴老公。」

陳宛蔚婚後曾與錢國偉開製作公司，拍電影、搞活動外，還有做管理藝人等相關經驗，她直言對這行業很感興趣，能再次加入TVB做經理人，特別要感激黎諾懿幫忙引薦，以及樂易玲的慰問關心，她說：「Wilson病嗰段時間，其實我已放低工作一段時間，最初都擔心自己唔能夠勝任。但諾懿好好，之前由佢監製嘅《仨心友行》已經叫我去幫手，跟住佢邊學邊做。到第一次上去見樂小姐，已經話『你一個女人仔，成日諗起你』，叫我喺熟悉嘅環境重新出發。」

現年40歲的陳宛蔚07年參加香港小姐，入選24名，其後加TVB，在錢國偉監製的《味分高下》與《味分高下》中擔任「味之天使」的「雜果賓治」，並參與過《金枝慾孽貳》、《怒火街頭2》等劇集，惜星運平平。

樂易玲好關心陳宛蔚母女。（facebook@calinda.chan）

黎諾懿監製《仨心友行》時，已安排陳宛蔚幫手做幕後。（facebook@calinda.chan）

Calinda拍過唔少劇集。（facebook@calinda.chan）

Calinda拍過唔少劇集。（facebook@calinda.chan）

參加港姐出身。（facebook@calinda.chan）

Calinda參與Wilson監製嘅《喜愛夜蒲2》演出。（facebook@calinda.chan）

Wilson扮PSY真係好似。（facebook@calinda.chan）

做過「味之天使」。（facebook@calinda.chan）

Wilson同Calinda婚前婚後都好恩愛。（facebook@calinda.chan）

Calinda身材不俗。（facebook@calinda.chan）

二人誕下一女。（facebook@calinda.chan）