徐忠信逝世丨無綫發文悼念大師兄　凌晨安排重播徐忠信經典作品

藝員徐忠信今日（2日）驚傳離世消息，享年70歲。徐忠信於70年代開始主力在香港無線電視劇集和電影中，擔任武術指導工作，由於樣貌具霸氣，多演大賊、黑社會頭目及武林高手角色，無綫晚上發消息確認徐忠信離世消息。

徐忠信現時大多演的都是「乜爺勿爺」、「喪狗」、「軍火劉」、「大頭榮」這類反派或武林高手的角色。（資料圖片）

無綫全文：

無綫藝員徐忠信今（11月2日）早因病辭世，無綫電視對痛失一位資深演員暨高級動作特技指導深表惋惜，已向其家人致以深切慰問，並會提供適切協助。



武師行內人稱「大師兄」的徐忠信，1984年入職無綫擔任動作特技指導,除在眾多劇集中擔任武指工作外，亦曾粉墨登場，在多套劇集中參與演出，80年代作品包括：《射鵰英雄傳》、《成吉思汗》、《鄭成功》、《難民營風暴》、《他來自江湖》，90年代有：《武林幸運星》、《0記實錄II》、《新上海灘》、《乾隆大帝》等，近年作品包括：《雷霆掃毒》、《法網狙擊》、《巨輪》、《使徒行者2》、《溏心風暴3》及邵氏兄弟劇集《飛虎之雷霆極戰》等，演技出衆，令觀衆印象難忘。 在電影界，大師兄曾參演數以十計電影，演技突出，角色鮮明，是個不折不扣的好戲之人。



作為一位演藝界資深演員及武指，大師兄樂於提攜及栽培後輩，深得台前幕後同僚的敬重，大師兄幕前演出最後作品為劇集《輕．功》。而其89年經典作之一《傳承．經典55：無綫電影:難民營風暴》將率先安排於今（2日）晚12時05分在翡翠台播出。



點撃睇徐忠信最迎照片：