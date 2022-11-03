黃金盛宴｜馬浚偉追問安德尊是否已婚 大王口窒窒六字回應⋯⋯

無綫（TVB）最新的廚藝節目《黃金盛宴》今日（2日）有「星廚」蕭秀香（三姐）﹑祈積奇（Jacques）及譚以健，而「星級嘉賓」就邀請到安德尊（大王）及張美妮。主持馬浚偉自爆30年前參加歌唱比賽時，已經與大王有淵源，當年的司儀就是大王，馬浚偉立即被張美妮追問留當年大王有否刁難他，馬浚偉即指當年的大王相當正經。

馬浚偉自爆30年前參加歌唱比賽時，已經與大王有淵源 (《黃金盛宴》截圖)

馬浚偉今次請來大王做嘉實，立即乘勝追擊向大王迫供，令大王完全招架不住，問到大王的「死穴」，到底大王是不是真的已婚。因為早前傳出大王已婚，但大王一直沒有正面回應過傳聞，所以馬浚偉立即為大家解疑，先說請了人妻張美妮來做嘉賓，再說請到人夫大王前來做嘉賓，被殺個措手不及的大王支吾以對：「唔...係...咁你有冇？」立即被馬浚偉反窒：「依家係我問你，呢個邊係你主場阿？」被張美妮說大王一直都沒有戴戒指，馬浚偉亦笑說：「結咗可以唔戴嘅啫！」大王立即附和：「可以唔戴嘅啫！」

大王完全招架不住 (《黃金盛宴》截圖)

之後馬浚偉見這個問題沒有答案就直接進入下一個問題，就是大王與李錦聯不和的傳聞，大王笑說：「打畀李錦聯」向他詢問不和的真偽。馬浚偉話：「嗰時我睇呢單新聞覺得係炒作，但後來我信係真嘅，有次我因為呢單新聞，真係特登睇呢個節目，跟住我睇到佢哋兩個啲表情、眼神係有真火。」大王隨即說了句：「咁又唔可以話係假！」立即被張美妮反問：「咁即係真嘅？」雖然大王強調是「搞氣氛」，最後被馬浚偉問到與李錦聯是否好兄弟時，大王即說：「咁又好難講喎﹗」令全場笑到十分開心，指大王已經給了答案予大家。

最後被馬浚偉問到與李錦聯是否好兄弟時，大王即說：「咁又好難講喎﹗」 (《黃金盛宴》截圖)

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