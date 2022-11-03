16歲姒焯菲孖張馳豪首個大型演唱會　月尾登陸旺角麥花臣開騷

氣歌手姚焯菲(Chantel )與張馳豪(Aska) 憑著選秀節目《 聲夢傳奇》出道，短短一年人氣急升，首個大型演唱會《中銀香港「理財TrendyToo」呈獻：Chantel x Aska #LOMLive Concert》，該演唱會將於2022年11月27日假旺角麥花臣場館舉行。門票將於（11月7日）早上10時起於Cityline購票通網上公開發售，不另設售票處。

16歲姚焯菲出道一年成績好好 .

16歲的Chantel出道一年已在樂壇創出佳績，對於今次與Aska有機會齊齊開大型演唱會，她表示已開始全力以赴作準備：「真的可以用『聲夢』成真來形容，我已與家人說好11月要進行『地獄式』訓練，跑步練氣，戒食糖果、薯片等零食。這一個月會謝絕與朋友聚會，還要密集式練歌排舞，務求以最好狀態跟樂迷見面。」提到今次獲中銀香港全力支持，她表示感激：「中好榮幸可以成為品牌大使，我會鼓勵多一些年輕朋友早點開立戶口為理財起步，或叫身邊朋友推推薦親友用手機開戶。」

二人合作開騷。

Aska對於今次與Chantel合作相當期待，他表示：「Chantel說操肌的任務交給我，我會盡力而為，我可以與Chantel合作開演唱會十分開心。大家聲夢之後都有不同合作，不過今次一齊合力做一個幾小時的演唱會，大家都要兼顧好多，同時要分工合作，亦希望可以給大家一些驚喜。」入行短短一年，Aska表示除了唱歌，還可以拍劇，有不少嘗試，亦識了一班圈中好友：「希望到時可以邀請『聲夢』的同學，還有『美麗戰場』的一班演員及導演來看我的演唱會。」