「華納三寶」互窒鬥嘴放笑彈　洪嘉豪開騷MC陳蕾反問：幾多號話？

「華納三寶」MC張天賦、洪嘉豪、陳蕾以及鄧麗欣（Stephy），P1X3L今日（3/11）出席時裝品牌宣傳活動，吸引近百名粉絲到場支持。「三寶」同場接受訪問就自然充滿笑聲，陳蕾笑言：「對上一次做訪問係好災難性嘅，條片都俾人笑到而家。廁紙（氣質）嗰次呀，就開始有人送紙巾畀我啦，我都好期待今次再次同兩位合作。」Kaho表示不同意：「咩災難性呀，幾多人風靡你呀，歌詞都有埋『氣質夠嗎，我不要再等』」。MC笑指：「開始出事，開始走遠啦我哋。」



「華納三寶」同場接受訪問就自然充滿笑聲。（陳順禎攝）

三位一同出席活動，他們均異口同事指很興奮，MC說：「感覺好似團結咗啲，同埋好有安全感呀，有啲咩事嘉豪或者陳蕾會幫我孭飛㗎嘛。」陳蕾認同：「有啲咩都可以畀嘉豪去圓場」，Kaho補充：「係呀係呀，我覺得佢哋講得好好。Good Brother，Good Sister。」即將開個人騷的嘉豪被問到會否開始感到孤獨，他自信表示：「我知道佢兩個永遠都會喺我身邊支持我。」MC連忘否認：「嗱，我唔會㗎，唔好代表我，個人立場。」嘉豪補充：「就算佢哋人唔喺度，都會感受到佢哋。認真答就，緊張嘅，希望順利，天氣好啦，希望發揮好啦，唔好咁緊張，好好享受每一個moment。」

三位做訪問做得好開心。（陳順禎攝）

嘉豪演唱會的紀念品今日開賣，銷情亦非常理常，很多產品包括手繩、襪等等均火速售罄，他說是因為限量發售：「可能而家賣晒又會再加貨，好開心反應好好，希望大家鍾意啦。」問到陳蕾和MC會否到場支持嘉豪，兩位反問：「幾多號話？」嘉豪回覆：「下個禮拜六、日呀，12、13號」，他們再笑言：「睇公司安排啦，佢唔mark schedule就唔記得㗎啦。」

曾經被突然拉上台唱歌的陳蕾笑指：「如果真係要搵我呢，今次價錢就認真傾，唔好次次因為同公司咁就要蝕俾佢，同埋愈熟就應該愈要...（嘉豪：畀返啲再好嘅價錢）梗係啦。」嘉豪唏噓回應：「我冇諗過佢哋會咁答，我覺得佢哋答得好好。如果我請佢哋嚟，一定要畀個好好嘅價錢，咁你哋唔好嚟」，三位隨即爆笑。

「賦豪」又合體，吸引近百名粉絲到場支持。（陳順禎攝）

談到陳蕾將於聖誕節與岑寧兒（Yoyo）開騷，MC立即指：「呢個我一定會睇」，再問到「華納三寶」會否一齊開騷時，陳蕾斬釘截鐵說：「應該唔會。（點解呢？）點解呀，其實我唔知呀，對唔住。」MC：「係咪衰呢，個人立場，並不代表公司」，嘉豪補充：「會唔會就未會囉，未有囉。都想㗎，因為公司同事又好似冇咩呢個諗法。」陳蕾還擊：「你哋咪答得得體囉，平時私下又唔係理我，至少台面冇俾大家見到。」嘉豪再還擊：「你首首歌我哋都識唱，（陳蕾：係咩，對唔住，拜）而家唔係傾閒偈，係答問題呀。」

陳蕾將於聖誕節與岑寧兒開騷，她透露歌單已定等七七八八。（陳順禎攝）

至於陳蕾演唱會的籌備情況，她透露歌單已定等七七八八：「自己都好期待，因為外間會覺得我哋（與Yoyo）啲歌都幾唔一樣，個演繹風格，究竟拼埋一齊會點呢？都會擔心大家會唔會想睇我哋合體嘅騷，但個反應係比我想像中好好多，我哋都會有啲驚喜，可能互相揀啲對方嘅歌去唱。」MC和嘉豪隨即：「嘩！嘩！諗住有啲咩驚喜，互相唱下人哋嘅歌唔係好正常㗎咩？」陳蕾補充：「對我嚟講好有驚喜，Yoyo嘅歌好難唱，我去演繹都好驚喜。」

演唱會定於12月25至27日舉行，她澄清：「呢個係咁啱喺聖誕節開嘅音樂會，就唔係聖誕音樂會，唔會剩係唱聖誕歌嘅放心。」嘉豪靈機一觸說：「講起好聽聖誕歌，我同MC有首歌叫《聖誕很忙》。（MC：好似係洪嘉豪作），好好聽㗎，你同Yoyo唱就有驚喜啦。（陳蕾：你到時嚟睇下我哋有冇唱），都係嗰句，睇下得唔得閒，發現成個訪問都用唔到。」

點擊睇下「華納三寶」傾得幾開心：