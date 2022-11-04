離鄉別井的故事︱移英情侶搞Café呻生意慘淡　網民批食物賣相奇差

由簡淑兒主持、好好製作拍攝的HOY TV節目《離鄉別井的故事》走訪英國不同城市訪問移民當地的港人，其中一集的主角Yammie及阿晞便講起在諾定咸（Nottingham）開Café追夢的經過，更坦言生意最差時只有一百英鎊營業額，而節目播出後亦引起網民討論。

簡淑兒主持的節目《離鄉別井的故事》其中一集請來Yammie及阿晞大談移英開Café的苦與樂。（電視畫面）

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節目中，小情侶Yammie和阿晞便指開Café是希望能夠將亞洲美食帶到英國，所以之前都有向香港茶餐廳師傅討教調製港式奶茶心得，而Café其中一位師傅也曾到台灣學習製作鹽酥雞。他們亦在節目中談到搞飲食業甚艱難，雖然舖租比香港低，但當地稅率高，而生意額平時則徘徊在100至300英鎊之間，Yammie更一度講到喊呻壓力大。

Yammie一度講到喊。（節目畫面）

節目播出後，有網民便將他們經營的Café起底，並把食物、飲品照片放在社交網站，有人睇完便直指賣相不討好：「好好哋出去打下工，學下整嘢食啦」、「兜咁嘅嘢喺香港冷麵舖都唔使幾十蚊」，但有人便指自己親身試過，實際上比想像好：「牛腩麵都比之前食的幾次好食咗，肥美」、「巨型炸脾，外脆內嫰」，反應兩極。

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