大腸癌丨化療後食梅菜扣肉惹爭議　蘇施黃：香港人好多鍾意扮醫生

蘇施黃早年曾戰勝乳癌，近月再發現患上大腸癌第三期，向來性格樂觀的她正積極接受治療。前日（4日）蘇施黃入院接受第一次化療，身為食評人的她胃口大開，化療前食焗豬扒飯，化療後再食梅菜扣肉煲仔飯，她在Facebook上載美食相後留言：「慶祝先，好正、好好味道呀。」

食得如此油膩，不少網民都擔心對蘇施黃健康有影響，留言勸說：「化療，要食得清淡，祝早日康復」、「梅菜扣肉係好好食，不過唔好食太肥，有胃口就食多幾啖飯啦，飲多啲湯水啊！」等，但亦有網民力撐：「想吃就吃，不要戒口，身體需要體力去戰勝！」

蘇施黃做完第一次化療剛出院。（受訪者提供圖片）

返家食豬肉丸粥。（受訪者提供圖片）

昨日（4日）剛出院的蘇施黃接受《香港01》電話訪問，笑言「好多人鍾意扮醫生」，蘇施黃表示揀選食物前有先詢問醫生意見，她說：「我唔會咁蠢亂咁食㗎！不過我所有啲朋友呀、親戚個個都扮醫生。其實我係問過醫生，佢話食乜都冇所謂，食乜都得，最緊要我肯食已經係非常之好，佢話癌病最怕人食唔落嘢，食得落仲叫你唔好食？唔係話！香港人好多鍾意扮醫生，send好多嘢畀你，我有咁嘅醫療方法……唉，真係有病呀！」

回家後，蘇施黃亦有食清淡一點，選了豬肉丸粥填肚。她表示暫時未有太多副作用，只是打了化療針的右手前臂開始有點麻痺，後擴散至左手手指及腳趾，仍要觀察情況：「暫時冇作嘔，但醫生話我哋噚日（前日）打咗止嘔針，又打類固醇，又打咗防敏感針，所以藥力未過唔會覺作嘔；但口服Chemo（化療）可能會令你作嘔，所以過多兩、三日睇吓係咪仲咁龍精虎猛。」她透露醫生吩咐兩星期後，視乎情況才知道可否做運動。

療程共分為4次，每三星期做一次，而明年2月17日是蘇施黃的68歲生日，她直言不想在治療中慶生，她說：「我話『醫生唔好要我生日做化療』，佢話『OK，農曆生日前同你搞掂佢』，所以好開心。」

有網民建議化療後唔好食咁多醃製食物，但亦有人覺得食得開心就得。（facebook@SoGoodAhSo）

蘇施黃另一半金燕玲曾於2019年證實患子宮癌。（facebook@SoGoodAhSo）

關之琳曾素顏現身為蘇施黃慶祝生日。（facebook@SoGoodAhSo）

蘇施黃人緣好，有好多圈中好友。（facebook@SoGoodAhSo）

蘇施黃人緣好，有好多圈中好友。（facebook@SoGoodAhSo）

蘇施黃曾戰勝乳癌，今年再發現患大腸癌第三期。（facebook@SoGoodAhSo）

蘇施黃和另一半金燕玲均先後患癌，但二人都積極面對。（facebook@SoGoodAhSo）