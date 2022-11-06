77歲余子明中風長期臥床　家人憂積痰嚴重變肺炎急送院

資深藝人余子明年初因缺血性中風入院，左邊身暫時癱瘓，需要坐輪椅，並由家人照顧起居飲食。余子明兒子天佑不時在IG交代爸爸的身體狀況，日前透露爸爸「身體明顯退步咗」，因為濃痰太多化不開，擔心情況嚴重會併發肺炎，故急送入醫院檢查。

上月底上載的最新相片，見余子明眼仔睩睩對住鏡頭影相，雖然臉容消瘦，但尚算精神，原來暗藏隱憂，天佑寫道：「老細叉滿電，不過近來身體明顯退步咗；怕佢吞藥會濁親所以大粒嘅藥丸要磨碎。#珍惜家人 #活在當下」。數日後，天佑再出post，透露自己因為要入院探爸爸，所以每天都要做核酸檢測，留言：「《濃痰化不開》🎶痰越濃 越會化不開 說不清那未來…🧔🏻‍♂️小編按：上晝仲眼仔碌碌影相，下晝就叫車入廠維修。」

余子明消瘦不少。（ig@yuchiming1944）

但每次對住鏡頭都瞪大眼，好精靈。（ig@yuchiming1944）

天佑接受《香港01》訪問，透露爸爸是在11月1日（周二）入院，由於積痰過多，家人擔心吞嚥時會「濁親」，為安全計安排入院治療。天佑說：「爸爸有好多痰咳唔到，怕佢食嘢濁親有危險，醫護朋友仲話積痰嚴重可能會變肺炎，為安全計就送佢入院，有醫護幫手抽痰同拍痰。」他透露余子明入院後曾經連續發燒兩日，至前日（4日）才退燒，天佑續說：「咁當然仲有啲老人病啦，佢臥床時間太長，pat pat會有壓瘡，炎症可以都會令老人家發燒。依家已經退咗燒，但個人始終都好攰，老人家身體機能係差啲，成日冇乜氣。」問到爸爸有沒有胃口？他說：「佢係有胃口嘅，但食嘢好易瀆親，之前媽咪會整啲baby food，依家情況好咗，醫院都有畀佢食糊仔佢食。」

今個月是余子明的農曆78歲生日，問到會否盡快幫爸爸安排出院回家慶祝？天佑表示爸爸當然想，但「唔急得」。雖然余子明身體活動能力較差，亦不能夠用語言表達自己，但思路卻十分清晰，天佑笑說：「醫院每日只能夠探病一小時，當我同媽咪話走時，佢就眼定定望實我哋，講笑咁講，佢就係『條氣唔順』未有得返屋企，我就話想拜拜就眨兩下眼，佢就好bling bling眼咁眨咗兩下，好精靈。」

余子明一家合照，但太太們不願出鏡。（ig@yuchiming1944）

余子明與兒子天佑。（ig@yuchiming1944）

余子明最近太多痰，只能食流質食物，未知幾時能夠再大大啖食燒鵝髀。（ig@yuchiming1944）