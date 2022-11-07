謝寧呻80年代港姐后冠玻璃製唔值錢　「甩頭甩髻」跌落地爛晒

1995年香港小姐冠軍謝寧，近日接受楊紹鴻和文頌嫻主持的港台節目《一起走過》訪問，大呻80年代的港姐后冠全部「朱義盛」，閃閃發光「巨鑽」其實只是玻璃製品，「甩頭甩髻」跌落地就會爛晒，不過當中義意勝於一切，珍藏至今別具紀念價值。

參選港姐前，謝寧打過多份工，做過公司秘書和鋼琴導師。提到當年參選原因，謝寧指年輕時貪玩又好奇，加上作為一個打工仔感到生活苦悶，於是報名一試。對於自己奪冠的原因，她覺得自己純粹好彩，一切只是天時地利人和配合。

1985年港姐冠軍謝寧。(VCG)

謝寧是「曲奇四重奏」創辦人。（資料圖片）

謝寧是1985年港姐冠軍，她指當年后冠是用玻璃製成，唔值錢。（YouTube@myTV SUPER）

謝寧接受楊紹雄和文頌嫻《一起走過》訪問。（facebook@RTHK.HK）

當年港姐冠軍最貴獎品是一部車，后冠權杖反而不值錢，她解釋：「玻璃后冠，其實屆屆都係咁，只有一年係真鑽石，但唔記得邊屆，而玻璃係會變色嘅，權杖都係。」主持文頌嫻好奇問：「跌落地會爛晒？」謝寧直認：「係架，係甩頭甩髻，之後有人有樓，我哋就冇。嗰啲珠寶公司贊助攞獎品其實都冇意思，同上獎門人攞獎品差唔多，你知嗰啲鑽石可以唔值錢架嘛，細細粒幾百粒嗰啲迷你鑽石，佢話做個心口針畀你，價值幾多十萬，問題賣唔賣得出？除非你拆咗佢，但都有紀念價值，到依家我都有keep 住。」

謝寧在世界各地都有助養小朋友。（資料圖片）

身材嬌小玲瓏的謝寧，曾被譽為「最靚古裝扮相」之一，甫當選就有機會拍攝重頭劇《楊家將》飾演楊伍娘，之後好快擔正在《狄青》做女主角，但亦有過不少是非，她說：「拍《楊家將》幾乎係全女班，每日化妝間都堆滿好多人，我哋唔識人就被安排最後先有得化妝整頭，我每次都係最尾入廠，被人投訴，監製添哥（李添勝）就問我係咪遲到，但解釋咗佢都明。」

謝寧曾被譽為80年代「最靚古裝扮相」之一。（網上圖片）

謝寧生於廣州之後移居香港，22歲參選香港小姐，成為第一位內地出世的佳麗。雖然謝寧的廣東話字正腔圓，可是身份遭受歧視，曾被人叫「謝燦」，她至今仍很介懷：「肉酸，呢個名好醜樣。其實我冇聽過，可能係有人背後指點。都係霑叔（黃霑）喺專欄幫我平反，覺得你哋呢班人邊個有資格咁講，你哋邊個父母唔係係內地落嚟，內地好多人嚟到香港都有好多貢獻。我之後見到霑叔都有多謝佢。」

謝寧與岑建勳育有兩女。（ig@auntjunes）

岑建勳雖然與謝寧和劉天蘭離婚，但與三名同父異母女兒感情要好。（ig@auntjunes）

謝寧與現任丈夫王德偉。（ig@tsening_charlene）

大女岑寧童亦有拍劇。（ig@auntjunes）

91年，謝寧嫁給藝人岑建勳，甘為愛情退出娛樂圈，婚後育有兩女寧童和寧樂，至 05年宣布分居，婚姻維持14年告終。10年，謝寧與拍拖多年的王德偉結婚，再做幸福人妻。