林鈺洧首次回應父母「羅生門」事件　爆林俊賢講大話：係有驗DNA

應屆港姐冠軍林鈺洧（Denice）的父親林俊賢被前妻Jasmine控訴當年被暴力對待，更爆出多年後重遇女兒Denice首件事係驗DNA。之後男方不甘被唱衰，在微博逐一反駁前妻的指控，事件目前鬧得沸騰。

林鈺洧今日到馬場出席公開活動。（葉志明攝）

Denice大騷長腿。（葉志明攝）

今日（6日）Denice 出席公開活動首次回應父母爭吵事情，她表示父母將所有家事講出來，確實有影響到她的心情：「唔多唔少一定有架啦，始終呢啲都係家事，咁而家其實個個都知道咁樣，唔多唔少個心情會有少少唔開心同有啲失落嘅！」但幸好Denice調節能力強，很快便收拾心情工作。

林鈺洧母親日前控林俊賢多次暴力對待，更爆對方曾要求墮胎及與女兒驗DNA。（IG圖片）

不過作為二人的女兒，Denice就選擇不插手，任他們自行解決：「我都未搵到爸爸，我都想佢哋兩個各自各冷靜，我自己都唔想介入佢哋上一代嘅嘢。」事關Denice入行後忙着學普通話、跳舞增值自己，實在沒空處理二人的衝突：「真係好需要增值自己，都冇時間理佢哋上一代嘅嘢（有沒有想過做中間人協調他們的關係？）我覺得佢哋以前都咁親密既關係啦，咁所以我覺得要留返比佢哋自己去和解，好多嘢唔到我呢個後輩去插手。」

Denice首次回應父母的「羅生門」事件，爆父親講大話。（葉志明攝）

呢件事雙方二人各執一詞，何謂是「羅生門」事件，Denice 話：「我當時咁細個，年紀咁輕，其實乜嘢記憶都冇，所以個真相係點，真定唔真對我都冇乜影響。」不過有一件事Denice就可以做證，力證媽媽無講大話，就是當年父女重遇後，林俊賢的確要求Denice先驗DNA：「我係有驗㗎，咁驗咗係佢個女，無可否認呀其實（佢要求你驗？）我唔會主動驗啦（當初見面驗DNA件事係真既？）係真！嗰陣時年紀太輕，15歲啱啱先見返、我都唔知係去做乜嘢，就好似而家做檢測咁，好簡單嘅步驟。」又直言：「冇所謂啦，驗咗仲好啦，其實都唔使驗啦咁似樣！」言下之意，即是林俊賢講大話？Denice就解釋：「佢忘記咗啫，年紀大。」

（葉志明攝）

（葉志明攝）

事隔多年，媽媽Jasmine才開腔爆遭前夫家暴，此行為難免令人匪夷所思，不過Denice就好理解媽媽呢個行為：「因為可能真係佢呢個心結，呢個唔開心屈咗係心入邊好耐，每個人發洩嘅方法都唔同，佢選擇左喺呢個moment同記者講，呢個係佢嘅選擇！」