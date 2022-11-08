莊鍶敏被爆婚姻觀不同離婚收場　台夫Brian不想放棄事業移居香港

藝人莊鍶敏早兩年與台灣商人楊秉逸（Brian）結婚後一直恩愛，二人在拍拖半年後便成婚，並在莊鍶敏的豪宅行禮及簽紙。Brian在結婚後不久便因為台灣的業務繁忙而要趕回台灣處理，所以二人便要展開遠距離婚姻，最近莊鍶敏被爆出與Brian原來已經秘密辦理離婚手續。

最近莊鍶敏被爆出與Brian原來已經秘密辦理離婚手續 (ig@jacquelinchng)

莊鍶敏與Brian「分居」後一直留在香港工作，而Brian則回到台灣處理業務，結婚早期莊鍶敏對於分開兩地的婚姻生活仍然充滿希望，莊鍶敏亦有公開表示二人趕生小朋友。去年Brian更被拍到來港陪伴莊鍶敏逛街，莊鍶敏與Brian更一同出席公開活動，閃爆眾人。莊鍶敏近年發展重心轉移至內地，多在內地工作，而莊鍶敏亦有向Brian撒嬌要求他到內地陪伴，更向Brian說要離婚，本來以為莊鍶敏只是戲言，但原來是真的要與Brian離婚。

莊鍶敏與台灣商人楊秉逸（Brian）結婚 (ig@jacquelinchng)

據報道指，Brian曾經在婚前承諾會遷就莊鍶敏，願意移居香港或內地，但是婚後卻反悔，沒有移居香港更建議莊鍶敏出嫁從夫，追隨丈夫移居台灣，令到莊鍶敏感到無奈。原來二人因為移居問題已經爭吵過很多次，令到二人感情轉淡，上次Brian來港陪伴莊鍶敏已經是去年的事情了，連莊鍶敏生日，Brian都只是傳短訊送上祝福「連影都唔見」，令莊鍶敏失望。Brian早前亦表明不會離開台灣，所以二人對婚姻出現分歧，莊鍶敏在完成手上的工作後便會返回香港與Brian正式處理離婚手續。

莊鍶敏近半年留守內地工作，雖然同老公分隔兩地，但佢似乎幾享受。(ig圖片）

莊鍶敏在接受媒體訪問已經確認正辦理離婚手續，更表示二人因為定居問題經常爭執，莊鍶敏說Brian會放下手上工作來香港陪伴她，但最後卻說因為放不下台灣的生意，所以只好對她「放飛機」。莊鍶敏有感二人走不下去，因為這個問題不能解決，所以就不勉強他，莊鍶敏說不是因為第三者才分開的，而且離婚後亦不會「分身家」，不求贍養費，而父母及家人亦尊重她離婚的決定。莊鍶敏雖然婚姻失敗，但她不會為此而有陰影，感情事亦不會強求，會以事業為重心，因為內地有機會讓她一展所長。