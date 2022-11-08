27歲陸女星浴室玻璃門突爆炸　1歲女下秒「血流滿面」網民勁擔心

童星出身的27歲大陸女星張兆藝淡出演藝圈後仍常在社交平台分享日常生活，與網友互動，她近日曝光1歲女兒頭破血流、嚎啕大哭的模樣，讓人心疼。



張兆藝透露家中浴室的玻璃門突然炸裂，「我真服了，解封第一天去醫院了。家裡廁所安這種玻璃門的，自己炸了。這都有安全隱患的！優優頭上都是血​​​​」，並曝光浴室滿地碎玻璃及女兒優優和老公受傷的照片。

【圖輯】慎入！點圖放大看二人受傷照及更多張兆藝的微博照片👇👇👇

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網友看到這觸目驚心的畫面，頻問「優優沒事吧？」、「天啊」，而張兆藝則在留言區透露「優優頭上破了，寶哥也被劃傷臉了」，還說道：「不按玻璃門了，怪可怕的。」而有網友留言表示自己家也發生過玻璃門炸裂狀況，讓張兆藝直問「到底為啥阿？」

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