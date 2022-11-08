東張西望︱着小背心被指賣弄性感　梁菁琳︰希望看見我的工作態度

「新一代東張女神」梁菁琳（Katerina）最近參與由無綫舉辦的《全能司儀選拔大賽2022》，昨日（7/11），她在個人IG貼出兩張舉起「#東張小背心」的照片，寫下參賽情況和體會之餘，亦重提當日拍攝《東張西望》因一件小背心，而掀起網民熱烈討論的感受。



「新一代東張女神」梁菁琳重提當日因一件小背心，而掀起網民熱烈討論的感受。（IG圖片）

Katerina坦言《全能司儀選拔大賽2022》播出後，大部份人的評語都是「不知道我是誰」，有一個人指出她說話語調平淡、沒有抑揚頓挫，其餘的就說她賣弄性感。這亦令她憶起加入《東張西望》後，曾因衣著問題而被標籤為賣弄性感：「我在《東張》的第一個feature item（報道香港疫下的深夜食堂）播出的時候，網民談論的焦點並不是我所報道的餐廳和美食，而是我的衣著和身材。冬天的採訪都能這樣『錯重點』，夏天的就更不用說了。三十幾度的高溫，我總不可能穿着闊袍大袖，像漢服似的衣裳，跑去後巷視察，或是一直在室外追着路人訪問吧？而且又有誰會希望工作時自己的衣服會被器材或是環境中的任何物體勾到呢？穿個小背心都能被視為賣弄性感，怪不得到了2022年還會有人認為香港小姐的泳裝問答環節與色情掛鈎」。

早前網友熱烈討論這張相。（網上圖片）

對於「性感」一詞，Katerina直言不覺得是貶義：「我更認為它不像亞洲主流文化所認知的那樣片面，它真的只是在形容那些我們覺得值得傳給下一代的特質。」她明白外界總會以貌取人，但當大家因外形而將她冠上「性感」一詞時，Katerina更希望觀眾可以留意自己的工作態度：「那些在網絡上義憤填膺地說我賣弄性感的觀眾們，我多麼希望你們能看見我的採訪技巧以及工作態度，給予我一些有建設性的意見。如果你們依舊認為身材不錯又穿得貼身一點就是賣弄性感，那請問你們又是否能看見我外貌以外的特質，並願意認真地分析了解我的口材思路還有答問技巧呢？」

Katerina續指希望能靠實力抓住觀眾的視線，令大家了解性感以外，還能千變萬化的自己。（IG圖片）

Katerina續指希望能靠實力捉住觀眾的視線，令大家了解性感以外，還能千變萬化的自己：「聲色藝俱全是每一位藝人都在追求的目標，能把自己的外形打理好絕對是一種不可或缺的重要能力。我認同外貌身材這種先天比例較重的優勢的確有利於抓住觀眾的視線，但能不能讓你們繼續注視着我，靠的就是我的實力。我一直都在你們看不見的地方努力着，也希望你們願意給我機會，了解這個除了性感以外還能千變萬化的我。」

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