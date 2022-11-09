溫碧霞、翁虹、陳嘉容同枱食飯　加埋150歲但似少女組合

長居內地的黃一山昨日在微博post了多張與友人飯局的相，寫道：「開心見到溫碧霞、翁虹、陳嘉容等眾多美女，祝周董生意興隆，財源廣進。」在相片中看到溫碧霞、翁虹和陳嘉容三人，雖然她們加起來已經超過150歲，但依然凍齡有功，看下去像少女組合。

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有「最美妲己」之稱的溫碧霞保養得宜，56歲無論皮膚還身材都狀態大好，令到不少網友非常羨慕。而近日她就現身湖南株洲市商演，身穿粉色吊帶裙一雙美腿若隱若現，少女味濃再引起不少討論。在內地擁有一定知名度的她，據傳出她的商演價在50萬人民幣左右（約54萬港元）。

溫碧霞在內地湖南株洲市商演。（微博圖片）

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近年在內地發展的1989年亞姐冠軍翁虹，雖然已經53歲，但外貌長春不老，被讚是凍齡美人，而且在內地甚吃得開，在多齣劇集中演出，雖然因為年齡關係只能演出配角，但論顏值卻不比女主角遜色，早前她演出的電視劇《寧安如夢》殺青，翁虹跟台前幕後合照留念，而她跟女主角白鹿同框，外貌皮膚更是完勝對方，震驚網民。

凍齡美魔女翁虹，跟白鹿合作《寧安如夢》。（微博圖片）

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名模陳嘉容（Eunis）出道多年來一直盡顯高貴有氣質的一面，現年47歲的她依然保持着極佳的身形，無論穿什麼風格的衣服都仍能完美駕馭。早前她出席何超儀的演唱會，與Eric Kwok夫婦和林二汶一同合照，照片中的她不但比Eric Kwok還要高，更將身旁的林二汶變成「哈比人」，突顯其接近一米八的優越身高令人讚歎。

陳嘉容（左二）與好友合照時卻甚有殺傷力，身旁的林二汶（左一）變成「哈比人」。（IG：@ lam2）